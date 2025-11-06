La fábrica de La Harinera en Murcia se convierte en una residencia para artistas

La antigua fábrica La Harinera en Murcia abrirá sus puertas tras medio siglo cerrada como una residencia para artistas plásticos emergentes. Las obras podrían empezar antes de que termine el año y durarán unos 3 meses, por lo que el espacio podría acoger a los primeros estudiantes en primavera, anunció el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés. También se creará un espacio de networking abierto a la comunidad creativa local.

La fábrica, situada a orillas del río Segura, en el barrio del Carmen, se construyó a comienzos del siglo XX y cerró en 1975. Aunque el inmueble fue declarado como Bien de Interés Cultural en 1992.

La actuación planteada, financiada con un presupuesto de 75.000 euros, generará también espacios de reunión, con una programación fija de charlas y conferencias. "No vale con la restauración, después hay que darle un uso", destacó, por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien resaltó del inmueble los sillares de piedra y el techo de madera de pino de Canadá.

Espacios

En cuanto a las residencias artísticas, serán, sobre todo, para artistas emergentes que desarrollen proyectos plásticos, es decir, escultura y pintura. Cada año, un comité de expertos elegirá, en dos convocatorias, a ocho estudiantes, que dispondrán de un lugar en el que podrán trabajar las 24 horas del día. Además, los seleccionados contarán con ayudas de 3.000 euros por proyecto y algunas de sus obras se expondrán en los espacios expositivos municipales.

La residencia ofrecerá estancias de hasta cuatro meses con acompañamiento curatorial, bolsa de producción y apertura pública de resultados, mientras que el área de networking acogerá encuentros mensuales, revisiones de portafolios y mesas temáticas sobre financiación, movilidad y derechos de autor.

Actuaciones

Entre las actuaciones contempladas, se incluyen la limpieza y restauración de los sillares, la creación de un baño y la instalación de suelo antideslizante, iluminación y mobiliario, mientras se mantiene la imagen industrial, para "rendir homenaje a la función y a las personas que durante tantas décadas trabajaron en este lugar", concluyó Ballesta.

La intervención en el edificio, de unos 300 metros cuadrados, incluye también la incorporación de medidas de accesibilidad, señalética y seguridad para su apertura al público.