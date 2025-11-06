Cien parados para recuperar patrimonio en Murcia: del Palacio Almudí a La Harinera

El salón de actos del Palacio Almudí se despide del escenario y los asientos fijos para convertirse en una sala multiusos. La actuación, con una financiación de 250.000 euros, la acometerán personas desempleadas que participen en los programas de empleo municipales, contratadas por el Ayuntamiento de Murcia. Este es uno de los anuncios que hizo la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, en la presentación de los presupuestos de su Concejalía para 2026.

El servicio de empleo municipal recibe una dotación de 1.000.700 euros, un 2,24 por ciento más que este año, a la que se suma la financiación externa. La mayor parte de esta cantidad, 848.816 euros, se destinan a gastos de funcionamiento y estructura, así como a desarrollar los tres programas en los que se contratará a un centenar de personas desempleadas: Almudí, Imagen y bienestar y Hostelería con Futuro. Estos proyectos experienciales cuentan también con financiación externa, y durante su desarrollo se firman contratos de formación en alternancia con empleo y los estudiantes cobran el sueldo mínimo. Asimismo, se destinan 350.000 euros en subvenciones dirigidas a entidades que desarrollan programas de empleabilidad para colectivos vulnerables.

Infraestructuras

El capítulo de inversiones del Servicio de Empleo también aumenta un 10,3 por ciento respecto al año anterior y alcanza los 182.000,00 euros, destinados a la mejora y rehabilitación de los centros de formación de El Palmar y la Fica, así como el Aulario Peridis. Asimismo, se ampliará el centro de iniciativas municipales, que ahora acoge a 30 emprendedores, y se actuará también en la parcela con una inyección de 120.000 euros.

El salón de actos del Palacio Almudí se transformará en una sala polivalente. La actuación, con una dotación de 250.000 euros, comprende la demolición de la tarima, la retirada de los falsos techos e instalar nuevos adosados acústicos, así como nuevo mobiliario que permitirá reconfigurar el espacio en función de cada actividad.

Además, en el marco del proyecto europeo New inherit, se busca dar visibilidad al patrimonio recuperado en La Harinera y las Bóvedas del Almudí, con 115.942 euros de presupuesto.

Concursos y ayudas

La dinamización de la innovación y el emprendimiento local contará con una dotación de 700.000 euros, a través de iniciativas como el programa Emprende Joven, que comprende charlas en centros formativos y un concurso de ideas emprendedoras dotado con 15.000 euros en premios, que los centros educativos pueden destinar a adquirir material o a financiar actividades que contribuyan al conocimiento y fomento del emprendimiento entre el alumnado, como visitas a empresas.

En este sentido, resalta también el concurso de Proyectos Empresariales dotado con 70.000 euros repartidos en 7 premios y 5 accésits, así como los 292.000 euros con los que se firman convenios de colaboración con agentes económicos que desarrollen acciones de promoción del emprendimiento.

Se mantiene el convenio con la Consejería de Hacienda para establecer líneas de préstamo preferente para emprendedores locales y una línea de ayudas con una dotación de 30.000 euros para financiar los gastos de estudio y los asociados a estos préstamos.

Por otro lado, se mantiene la convocatoria pública para fomentar el empleo y autoempleo, dotada con 290.000 euros, que incentiva la contratación indefinida de personas desempleadas, el inicio de actividad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y la contratación en empresas de inserción.