Qué podrás comprar y qué no en el primer supermercado 24 horas inaugurado en el centro de Murcia

Murcia sigue reconfigurando su mapa comercial. Tras la reciente apertura del nuevo supermercado Dia en la zona del Infante y la sustitución de los históricos Torrelucas por SUMA, ahora es el turno de una propuesta distinta: la llegada del primer supermercado 24 horas en los barrios del centro de la ciudad.

La enseña murciana Veinticuatrosiete, que ya cuenta con locales en Ronda Sur y El Raal, acaba de inaugurar un nuevo establecimiento en la calle Doctor José Tapia Sanz, junto al espacio comercial Centrofama, en el mismo bajo donde anteriormente se encontraba un Carrefour Express.

Lejos de ser un supermercado tradicional, Veinticuatrosiete apuesta por un modelo híbrido entre tienda de conveniencia, cafetería y pequeño autoservicio. Su principal reclamo es el horario flexible, pensado para quienes trabajan a turnos, estudian hasta tarde o simplemente necesitan comprar algo fuera del horario habitual.

De lunes a jueves abre de 6:00 a 00:00 horas, mientras que los viernes y sábados permanece abierto las 24 horas. Este formato, inédito en el centro de Murcia, amplía las opciones de compra en franjas horarias en las que la mayoría de comercios permanecen cerrados.

Qué puedes comprar en Veinticuatrosiete

El surtido es amplio pero está pensado para la inmediatez. Según su web y los locales ya operativos, el supermercado ofrece:

Productos básicos de alimentación (pan, leche, embutidos, conservas, snacks).

(pan, leche, embutidos, conservas, snacks). Café, bollería y tostadas para desayunar o merendar.

para desayunar o merendar. Platos preparados y pokes frescos , muy demandados por quienes comen fuera de casa.

, muy demandados por quienes comen fuera de casa. Sección de bebidas frías, vinos y refrescos , con opción para consumo en terraza.

, con opción para consumo en terraza. Un pequeño espacio de estanco y papelería, donde se venden mecheros, papel de fumar o material de oficina.

No encontrarás, eso sí, la amplitud de surtido de un hipermercado ni productos de gran formato. Su enfoque está más cerca del consumo urbano, rápido y flexible que de la compra semanal.

Panel de servicios veinticuatrosiete / Web oficial veinticuatrosiete

Cómo se diferencia de un supermercado tradicional

A diferencia de las grandes superficies, Veinticuatrosiete combina compra rápida con espacio social. En Ronda Sur, por ejemplo, dispone de terraza junto a una zona peatonal, algo que también busca replicar en sus nuevas aperturas. Los clientes pueden tomar un café, desayunar o consumir lo que compran sin necesidad de irse a casa.

Además, la atención es uno de sus puntos fuertes. En las reseñas de Google, los usuarios destacan la amabilidad del personal y la sensación de barrio pese al concepto moderno.

Qué opinan los primeros clientes

Aunque el nuevo local del centro acaba de abrir, la experiencia de los anteriores ayuda a hacerse una idea de lo que viene. En el establecimiento de Ronda Sur, los usuarios destacan la comodidad de comprar a cualquier hora, la variedad de productos frescos y los precios razonables. Algunos reseñan incluso que el lugar se ha convertido en un pequeño punto de encuentro vecinal.

Una clienta resume así el espíritu de la marca: “La tranquilidad de saber que siempre está abierto es impagable”.