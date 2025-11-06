El alcalde de Murcia recibe la insignia de oro del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura

El alcalde de Murcia, José Ballesta, recibió ayer la insignia de oro del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), un reconocimiento que distingue su apoyo y compromiso con la defensa del trasvase, enmarcado también en el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad.

El presidente de Scrats, Lucas Jiménez, fue quien entregó la condecoración al alcalde en la sede del sindicato, donde representantes del sector agrario destacaron la implicación del regidor en la protección de esta infraestructura esencial para el desarrollo económico, social y medioambiental de la Región.

"Me encuentro sobrepasado y emocionado, porque sé lo que hay detrás de esta insignia. El valor de un reconocimiento no estriba en la calidad del material, sino en quién te lo concede. Detrás de esta distinción hay miles de regantes que cultivan 200.000 hectáreas, que aportan 2.300 millones de euros al PIB y generan 320.000 empleos. Pero más allá de las cifras, representan los valores del trabajo, el esfuerzo y la tenacidad. Ellos son los que, día a día, mantienen viva la cohesión territorial y humana de todo el sureste español", declaró Ballesta durante el acto.