'Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: "Queremos ver a los actores"

"Estamos aquí porque queremos ver a los actores, pero no se ven por ningún sitio", declaraba a La Opinión Esteban Hurtado, uno de los ciudadanos que se acercó al rodaje de 'F.A.S.T.'. "Me parece bien, hay quien se cabrea, pero hay que entender que tienen que trabajar y que dejan dinero para la ciudad", comentaba Hurtado mientras los curiosos se amontonaban junto a las calles cortadas e incluso daban saltos con la esperanza de alzanzar a ver el rodaje de la película que ha convertido varias calles de Murcia en una ciudad de Budapest.

Aunque esta no es la primera vez que Murcia se viste de Budapest: una película de Christopher Lee ya eligió a Murcia en 1970 para ser tierra de vampiros. El Casino y el Teatro Romea se convirtieron en Buda en la película El conde Drácula, dirigida por Jesús Franco, un dato curioso que menciona Paco Hernández en su artículo para Las Gastronómicas.

La nueva producción que acoge la ciudad es 'F.A.S.T.', un thriller de acción del creador de 'Yellowstone', Taylor Sheridan, que ha atraído expectación a la ciudad. La ocupación hotelera para esta noche se sitúa en 408 habitaciones, detalló el edil de Comercio, Turismo y Consumo, Jesús Pacheco.

Alba Marqués

El concejal también destacó que casi 500 extras se han dado de alta y que todos los comercios que se han visto afectados han sido indemnizados por la productora. Además, los restaurantes y bares del entorno están más llenos que de costumbre, sobre todo, gracias a las consumiciones del equipo de rodaje. Por último, Pacheco destacó que acoger esta superproducción nos acerca a "entrar en el club de las grandes ciudades que aparecen en las películas".

El filme, protagonizado por Brandon Sklenar y dirigido por Ben Richardson, obliga a cortar varias calles del centro y deja algunos comercios inaccesibes, como es el caso de la librería Los Soportales.

Otros comercios se pueden ver afectados por los rodeos que tendrán que dar los clientes, en especial aquellos que tengan un público mayor. "Un anciano quizá ya no viene", ejemplificó el dependiente de la librería diocesana de artículos y libros religiosos en plena plaza del Cardenal Belluga, aunque, por el momento, no ha observado cambios significativos en la clientela.

Calles afectadas por el rodaje

Esta producción internacional de Warner Bros. Pictures, que contará con el apoyo logístico del Hub Audiovisual de Murcia, conllevará cortes de tráfico y ocupaciones de vía pública durante la jornada.

En concreto, estarán ocupadas las calles Trapería (del número 18 al 1), Barrionuevo (desde plaza de Cetina), Escultor Nicolás Salzillo, Prieto, Azucaque, González Adalid, Polo de Medina, Marín Baldo, Arquitecto Pedro Cerdá, Radio Murcia, Oliver, Cubos, Fuensanta, San Patricio y Frenería.

También las plazas Hernández Amores, Fontes, Cardenal Belluga, Apóstoles y Glorieta de España, así como el recinto ferial de La Fica.

Durante la jornada se ubicarán vehículos de figuración y de acción en la plaza Hernández Amores y zonas adyacentes. Estos circularán de forma controlada por Barrionuevo, Escultor Nicolás Salzillo, Azucaque y Fontes, siempre bajo supervisión y con personal de seguridad.

Asimismo, se cubrirán carteles informativos y turísticos con vinilos temporales que simularán la ambientación ficticia de la película, ambientada en Budapest, que serán retirados una vez finalizado el rodaje.