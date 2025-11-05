Un posible caso de acoso laboral deriva en traslados en la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Murcia

Choques, traslados y una posible situación de acoso laboral. Son los resultados más llamativos del informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia.

Aunque fuentes de la citada Concejalía aseguran que "se están adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar laboral del personal" y que "el ambiente de trabajo es adecuado y no se han producido situaciones conflictivas". Además, las mismas fuentes resaltaron que "no se han producido denuncias de ninguna índole por ningún canal oficial".

Informe

El documento, al que ha tenido acceso esta redacción, deriva en un plan de actuaciones preventivas, entre las que destacan la ampliación de la plantilla e instalar botones de pánico en todos los puestos de trabajo. El 84,37 por ciento del personal de la Concejalía participó en el estudio, una cifra que supera ampliamente el 60 por ciento exigido para considerarse representativo. Se siguió una metodología mixta, pues se realizó un cuestionario que se acompañó de una serie de entrevistas con el objetivo de profundizar en los resultados obtenidos en los cuestionarios.

Desde el Consistorio señalaron que "esta evaluación forma parte del trabajo continuo que se desarrolla en todos los departamentos municipales", un procedimiento habitual para detectar posibles riesgos. Además, señalaron que, fruto de este proceso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha actuaciones concretas, como la reciente remodelación de las instalaciones del Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra las Mujeres (EMAVI). Con esta intervención se ha reforzado la privacidad, la seguridad y la protección tanto de las víctimas atendidas como del personal que presta el servicio. Para concluir, desde la Glorieta indicaron que continuarán desarrollando medidas específicas para corregir los factores de riesgo detectados y potenciar los aspectos positivos del trabajo realizado.

Conflictos

Entre los resultados de la evaluación cualitativa destacan los conflictos, "especialmente entre, por una parte, la concejala y dos personas de su confianza y, por otra, algunas personas con las que han chocado", detalla el informe, que añade que han llegado a producirse traslados "como consecuencia de estas discrepancias".

Aunque el mismo estudio señala una situación que puede haber influenciado los resultados: una organización sindical envió un correo a todo el personal del Ayuntamiento en el que se alertaba de esta posible situación de acoso laboral.

Los entrevistados mencionaron un "empeoramiento en la salud de varias personas", que atribuyen a motivos laborales, con síntomas relacionados con ansiedad y estrés. Un reclamo frecuente fue el volumen de trabajo, que hace que los empleados tengan que trabajar horas extra o bien llevarse tareas a casa durante fines de semana y festivos para llegar a tiempo con los plazos. "El trabajo, en general, es desgastador, por falta de medios humanos, inadecuación de espacios físicos (despachos), y carencias en equipos y programas informáticos", resume el informe.

Además, se añaden las quejas por la falta de participación en la toma de decisiones y de información cuando se produce algún cambio. Asimismo, varias personas de la unidad mencionaron que no están bien definidas las funciones de cada puesto de trabajo, ya que se van añadiendo tareas y responsabilidades que no se corresponden con la categoría profesional que ostentan los empleados.

Medidas preventivas

En base a los resultados, se proponen una serie de medidas de prevención, entre las que destaca un aumento de las plazas en aquellos colectivos en los que se considere oportuno, así como reuniones periódicas y la creación de un plan de trabajo integral para fomentar la toma de decisiones.

En cuanto al Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer (EMAVI), se insta a estudiar la viabilidad de crear puestos fijos de trabajador social y psicólogo, de forma que siempre estén cubiertos.

Mejoras de seguridad

El informe propone instalar en todos los puestos de trabajo un sistema de alarma (mediante un pulsador, llamado 'botón del pánico' o equivalente) para activar el protocolo de actuación y se aconseja que, además de a la Policía Local, el sistema de alarma esté interconectado con el resto de los compañeros que estén trabajando en la misma planta y/o centro de trabajo.

Solicita también crear una categoría profesional de agentes de seguridad para el personal que realice tareas profesionales de vigilancia y control de accesos y, en el caso de que no se considere viable esta propuesta, o de que no se puedan destinar a policías locales para estas funciones, "se valorará la contratación de empresas externas", detalla el documento.

Se recomienda también la coordinación con Policía Local, para que el Policía de barrio-Agente de proximidad, de forma regular y periódica, haga rondas en las proximidades del centro de trabajo.

Debe implantarse igualmente un sistema de aviso rápido de emergencia para avisar cuando se vaya a realizar una visita domiciliaria, a través de un dispositivo de localización y, cuando se considere necesario, se planificará para realizarla con un compañero de trabajo o bien con un agente de Policía Local.