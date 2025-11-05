Piden apoyo para Juan, padre de Carmen, la mujer que murió atropellada en Murcia en septiembre: "A las 24 horas el conductor estaba en libertad cuando Carmen ni siquiera descansaba en paz"

El atropello mortal de Carmen el pasado 10 de septiembre en la avenida de Alicante, en Murcia, se ha convertido en uno de los temas que más impacto está teniendo en la conversación virtual de Murcia después de que el creador de contenido José Rodriguez haya publicado un vídeo explicando la versión de los hechos de la familia y allegados.

Rodrigues (amigo del hijo de la víctima) pide justicia para la fallecida y difunde las declaraciones del padre de la misma, Juan García, desde el cementerio donde descansa la difunta desde hace ya casi dos meses.

Con un vídeo que ya supera las 700.000 visualizaciones en menos de 24 horas, cuenta que Carmen murió tras ser atropellada por un conductor que, según explica, había bebido y terminó subiéndose a la acera mientras ella paseaba a su perra: “A mi me ha tocado vivir esto muy de cerca y es muy duro”, y pide a todos sus seguidores que difundan el caso: “Por favor apoyar este vídeo, compártelo, pásaselo a tus familiares, a quien sea”.

A esta publicación se ha sumado otra creadora de contenido, que también ha difundido lo ocurrido y la petición de apoyo a la sociedad murciana hacia Juan García: “Esto es injusto y no podemos quedarnos callados”, comenta en su publicación, en la que insiste en que la familia “solo pide justicia” y que se dé visibilidad a lo que llaman una situación “indignante”.

Lo que cuentan en los vídeos

En los clips difundidos ambos creadores explican que el conductor investigado habría estado menos de 24 horas detenido antes de quedar en libertad con medidas cautelares, mientras que la familia aún no había podido ni siquiera celebrar el entierro de Carmen. Insisten en que no buscan venganza, sino justicia y un cambio legislativo que evite que algo así vuelva a ocurrir.

“Si bebes no conduzcas. Es que no es solo lo que te pase a ti, es que puedes destrozar la vida a una familia entera”, señala Rodríguez, que anima a otros usuarios a sumarse: “Si quieres hablar de este caso, si quieres darle más visibilidad, hazlo”.

El padre de Carmen, Juan García, aparece muy emocionado explicando que visita todos los días el cementerio para rezar y limpiar la tumba de su hija porque “el dolor me agobia”. “Delante de mi familia no puedo llorar porque ellos también lloran… Lo hago para no contagiarles a ellos”; “Ese borracho no estuvo ni 24 horas dentro y cuando salió mi hija ni estaba enterrada todavía”.

Qué se sabe del caso según fuentes oficiales

Según la información publicada por este periódico en septiembre, la Policía Local de Murcia detuvo al conductor después de que atropellara mortalmente a una mujer de 52 años que caminaba junto a su perro en la carretera de Alicante, frente al concesionario de Mercedes-Benz. El hombre dio positivo en alcohol, fue trasladado a Comisaría y posteriormente quedó en libertad con medidas cautelares por orden del juez de guardia.

Se le investiga por conducción bajo los efectos del alcohol en concurso con un delito de imprudencia grave con resultado de muerte y otro de tentativa de fuga. El juzgado ordenó también el análisis de su teléfono móvil y quedó a la espera del atestado de reconstrucción del accidente.

Los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida de la mujer, que falleció en el lugar. Su perra, que también resultó gravemente herida, también fallecía poco después.