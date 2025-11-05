Murcia recuperará los baños árabes del barrio de Santa Eulalia con una inyección de medio millón

Murcia recuperará los últimos baños árabes que continúan en pie en la ciudad, en el barrio de Santa Eulalia. Así lo anunció el edil de Comercio, Turismo y Consumo, Jesús Pacheco, en la presentación del Presupuesto municipal para 2026 de la Concejalía que dirige, entre otros proyectos destacados.

Con una inversión de medio millón de euros, el Ayuntamiento comprará el inmueble que alberga los baños árabes, ubicados en el sótano del antiguo local de copas El Portón, en la calle San Antonio, para crear un espacio museístico. El edil del ramo detalló que, seguramente, la actuación se complemente en un futuro con una segunda fase.

En cuanto al arranque del proyecto, la primera fase se podrá ejecutar, en principio, el año que viene, y permitirá "recuperar una parte esencial de nuestra historia", pues estos restos "constituyen un testimonio único del esplendor de la Murcia andalusí", destacó Pacheco. El concejal resaltó asimismo que la recuperación de estos restos arqueológicos "contribuirá a situar a nuestra ciudad como referente de turismo cultural en el sureste español".

Otros proyectos

La Concejalía de Comercio, Turismo y Consumo dispone de 2,6 millones de euros para el año que viene, un 3,5 por ciento más de la inversión de este 2025. Esta cantidad se destinará, en líneas generales, a potenciar el patrimonio, el turismo y las plazas de abastos municipales.

Un nuevo centro de interpretación de la gastronomía llegará al centro municipal gastronómico ubicado en la esquina del Teatro Romea, en la plaza de Julián Romea. Este espacio ofrecerá una experiencia inmersiva pues, más allá de difundir la gastronomía local, se indicará a los visitantes los comercios locales en los que degustar platos típicos de Murcia. Esta actuación se enmarca en la estrategia de turismo gastronómico, que dispone de una financiación total de 360.000 euros procedente de fondos europeos.

También se destinarán 383.000 euros para mejorar la propuesta museística del centro de interpretación de Madina Mursiya en la segunda fase del proyecto, actualizando así el antiguo centro de visitantes de la Muralla.

Los centros de visitantes de La Huerta y de La Luz, de Monteagudo, reciben una dotación de 578.000 euros para mejorar la accesibilidad y la digitalización.

Plazas de abastos

Las plazas de abastos ostentan un papel protagonista en el Presupuesto de la Concejalía. Se proyecta la remodelación interior de la plaza de abastos Cabezo de Torres, con una inversión de 352.000 euros, y el desarrollo de una iniciativa que, como adelantó La Opinión, unificará de identidad visual para de las plazas de abastos del municipio por un importe de 95.500 euros.

A estas actuaciones, se suma la creación de un aula gastronómica en la plaza Saavedra Fajardo. El presupuesto inicial es de 168.000 euros y la nueva infraestructura está concebida para acoger talleres, cursos y demostraciones culinarias en colaboración con empresas y entidades locales.

Por último, se destinan 240.50 para recuperar el antiguo recorrido comercial de la ciudad, que antaño discurría desde la puerta de Orihuela hasta la calle del Pilar. Se creará un itinerario llamado 'zoco medieval turístico-comercial', que conectará los barrios históricos de la ciudad y actuará sobre el mobiliario urbano y la pavimentación de las calles, entre otros aspectos, con el objetivo de fomentar la revitalización económica y cultural del centro histórico.