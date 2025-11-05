María Isabel Sánchez: "Los docentes tenemos que ser los verdaderos influencers de los estudiantes"

Este miércoles se celebra un acto en la Facultad de Economía y Empresa en el que se reconocerá su carrera profesional en la Universidad de Murcia. ¿Cómo afronta este día?

Lo afronto con un poco de expectación la verdad, pero al mismo tiempo con mucha satisfacción. Pensar que hay compañeros míos con los que he convivido tanto tiempo que consideran que soy merecedora de un homenaje o simplemente recordar mi trayectoria durante un rato agradable es de agradecer. Imagino que se despertarán en mí muchas emociones, y quedará ahí la idea de que para algo habrá servido lo que he hecho a lo largo de este tiempo en la Universidad de Murcia. Y en todas esas etapas he contado con colaboradores estupendos, a los que les debo una parte importante de mis logros.

Una relación con la Universidad de Murcia que se inicia en el año 1972, cuando comienza sus estudios en Filosofía y Letras. ¿Cómo recuerda esa etapa?

Fueron realmente buenos, en una época en la que la Universidad era muy tranquila y te permitía conocer, no solo a todos tus compañeros, sino también a los de otras facultades. Yo tuve la suerte de pasar el día a día en el Colegio Mayor de las Carmelitas, donde conocí a compañeras que actualmente conservo y que ahora son como hermanas.

¿Qué le llevó a especializarse y dedicar una buena parte de su carrera profesional a la Sociología?

Siempre me ha atraído ver la evolución de la sociedad y la complejidad de las relaciones sociales, así como todo lo relacionado con el mundo de la política y cómo se crean los propios movimientos sociales. Era y sigue siendo un mundo apasionante para mí por el que todavía no he perdido el interés.

¿Qué le ha aportado la docencia, y qué cree que ha transmitido a sus estudiantes en este tiempo?

Yo nunca llegué a imaginar durante mi etapa como estudiante que la docencia podía ser mi misión en la vida, pero me fui introduciendo en ella poco a poco hasta que me di cuenta que era un mundo apasionante que además me iba a permitir seguir aprendiendo en aquello que me apasionaba, que eran las ciencias sociales. Otra de esas cosas maravillosas que me llevo de mi faceta como profesora es la relación con mis estudiantes. Con esos jóvenes que llegan a la universidad porque tienen que saber, pero que más tarde te das cuenta de que también quieren saber. Y esa curiosidad por su parte te hace a ti seguir queriendo saber y te estimula para seguir adelante. Sentía que me debía a ellos y que no podía fallarles. Los docentes tenemos que entender que nuestro mayor legado no es todo lo que escribimos y publicamos, sino todos aquellos alumnos y alumnas que consiguen prosperar y que de algún modo guardan algo de nosotros. Yo siempre he intentado no enseñar solamente sociología, sino también principios y valores éticos, además de estimularles para que aprovechen todo lo que la universidad es capaz de ofrecerles. Tenemos que ser los verdaderos influencers de todos esos estudiantes.

Entre sus cargos dentro de la UMU destacan el de directora de la Escuela de Universitaria de Relaciones Laborales, decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, vicerrectora de Estudiantes y Empleo y el de decana de la Facultad de Turismo. ¿Cómo se gestiona tanto trabajo y responsabilidad a lo largo de los años?

Al final se trata de querer hacer cosas distintas. A mí, el gestionar, conocer gente y descubrir cómo funcionan los entresijos de la gobernanza universitaria siempre me ha atraído, y cuando se me ha presentado la oportunidad la he aprovechado. La amplitud de miras es fundamental, y saber que para poder ganar algo, a lo mejor hay que perder primero un poco.

Su pasión por la política también le llevó a ser consejera de Educación y Universidades del Gobierno de la Región de Murcia. ¿Qué aprendió durante esa etapa?

Yo siempre he mantenido buena relación con Pedro Antonio Sánchez desde que él era alcalde de Puerto Lumbreras. Y llegado el momento, con él como presidente de la Comunidad, me llamó para ocupar el cargo de consejera de Educación y Universidades. Conocí gente estupenda y con muchas ganas de trabajar. Hice todo lo que pude por la Universidad de Murcia, a través por ejemplo del Plan de Financiación para las Universidades Públicas en un contexto económico complicado.

¿Cómo afronta esta nueva etapa que es la jubilación?

Continuaré trabajando con mis compañeros en el grupo de investigación del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), y ejerciendo las labores de vicepresidenta en Alumni, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UMU. Seguiré tratando de aprender, escribir lo que me pueda venir a la cabeza y, sobre todo, disfrutar del tiempo con mi marido y mi familia, que han tenido mucha ‘paciencia’ conmigo, y dedicarme a mis hijos y mis nietos, que son mi tesoro y necesitan de su abuela como yo de ellos.