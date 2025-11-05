Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que "deja fuera al 75% de la población" en Murcia

La organización MurciaLab ha convocado a la ciudadanía a manifestarse el próximo 29 de noviembre a las 12.00 horas frente al Palacio de San Esteban para pedir una ampliación del tranvía que "deje de ser promesa y se convierta en proyecto".

"Desde que se inaugurara hace ya 14 años el servicio de tranvía, la ciudad de Murcia sigue con una única línea, sin ninguna ampliación en el servicio por más de una década. Mientras tanto, la ciudad ha crecido, las pedanías se han densificado y el sur sigue fuera del sistema de transporte eléctrico más eficiente y sostenible", se quejan desde la asociación ciudadana en un comunicado emitido este miércoles.

MurciaLab ha elaborado una infografía que muestra que la red del tranvía "deja fuera al 75% de la población" del municipio de Murcia. Según datos proporcionados por la propia organización, "solo una de cada cuatro personas del municipio tiene acceso real al tranvía".

Trazado del tranvía representado en gris y densidad de población en Murcia, en rojo / MurciaLab

Además, desde la asociación exponen que los barrios del sur y buena parte de las pedanías quedan a más de 25 minutos a pie de la parada más cercana. "Zonas de alta densidad como Beniaján, Los Garres, El Palmar o Algezares permanecen desconectadas del transporte público de alta capacidad", lamentan.

"La consecuencia es clara: miles de personas dependen cada día del coche para ir al trabajo, al hospital o a la universidad", indican desde MurciaLab, y añaden que esto genera desigualdades: "el tranvía no es solo un transporte: es una política de equidad.Donde llega el tranvía, llega la ciudad".

Trazado del tranvía y localizaciones clave del municipio de Murcia / MurciaLab

"Otras ciudades avanzan"

MurciaLab también sostiene que otras ciudades españolas han convertido el tranvía en la columna vertebral de su movilidad urbana y pone como ejemplo que "Vitoria-Gasteiz amplía su red hasta Zabalgana, integrando el tranvía con su Bus Eléctrico Inteligente; Granada ya ejecuta la prolongación sur de su metro-tranvía hacia Churriana y Las Gabias; Sevilla conecta Santa Justa con el tranvía de su centro histórico; y Zaragoza y Valencia planifican nuevas líneas bajo criterios de intermodalidad metropolitana".

"Murcia, en cambio, sigue siendo la única capital autonómica de España sin autoridad metropolitana de transporte", se quejan. Esto supone que "no haya un trabajo conjunto para conectar toda la zona de influencia de la ciudad, por ejemplo municipios como Alcantarilla o Molina de Segura", señalan.

La ampliación al sur

Por otro parte, desde MurciaLab afirman que la ampliación hacia El Palmar y el Hospital Virgen de la Arrixaca "no puede plantearse como una actuación aislada, sino como el primer paso de una red metropolitana que conecte universidad, sanidad y empleo".

"La infraestructura ya no es el reto: lo es la voluntad de planificar en clave metropolitana, de pensar Murcia como un municipio extendido y conectado", apuntan.

Asimismo, subrayan que con una red ampliada y eléctrica "se reducirían las emisiones de CO₂ y NO₂ en los ejes más congestionadosy más de 250 000 personas ganarían acceso directo al transporte público.Se reactivarían los comercios de barrio y el espacio público recuperaría protagonismo frente al coche".

"Cada parada del tranvía puede ser un nuevo nodo de vida urbana: un lugar donde cruzarse, trabajar o estudiar sin depender del tráfico", conlcuyen.

El Ayuntamiento indica que el impulso al tranvía es "innegable"

Desde el Ayuntamiento de Murcia, consultado por esta redacción, recuerdan que el protocolo suscrito con la Comunidad Autónoma ya recoge la ampliación del tranvía "no sólo hasta El Carmen, sino su prolongación hasta El Palmar y el Hospital Virgen de la Arrixaca".

Fuentes del Consistorio señalan que el Plan de Movilidad Urbana ya recoge esa extensión del tranvía y que su impulso es "innegable" y será una realidad "en los próximos años".