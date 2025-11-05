Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo

Esta semana ha circulado por redes sociales un impactante vídeo grabado en pleno centro de Murcia. La escena, difundida inicialmente en la cuenta de TikTok del usuario steven_celis85 el pasado fin de semana, muestra a una joven en un evidente estado de alteración emocional en una calle del céntrico barrio del Carmen.

El clip ha acumulado casi un millón y medio de visualizaciones en pocos días y en las imágenes se ve a la mujer gritando en la vía pública, golpeándose la cabeza contra la persiana metálica de un local, dándole patadas y puñetazos y alternando estos episodios con gritos hacia un teléfono móvil que sostiene en la mano. En un momento exclama: "¿Que dónde estás?" y, poco después, "¡Que no sé dónde estoy! Que me cago en todos tus muertos", reflejando el nivel de angustia y descontrol que está viviendo.

A la tensión de la situación se suma la reacción de una vecina, que desde un balcón le recrimina a voces: "Que te vayas a tu puta casa". La joven, lejos de marcharse en ese instante, responde: "Si tienes algún problema baja", manteniendo el tono desafiante antes de alejarse llorando entre sollozos y golpes intermitentes contra la persiana.

De momento no ha trascendido ningún dato sobre la identidad de la protagonista ni sobre las causas que desataron el episodio. Tampoco hay información oficial que aclare si los servicios de emergencia o la Policía llegaron a intervenir. La localización, sin embargo, sí puede deducirse por los elementos visibles en el vídeo, situándolos en el barrio del Carmen.

Reacciones en redes: preocupación, sorpresa y opiniones encontradas

Los comentarios que acompañan la publicación revelan una mezcla de desconcierto y reflexión. Algunos usuarios han manifestado su sorpresa ante la escena y la reacción del vecindario, mientras otros han mostrado preocupación por el estado de la joven. Una usuaria comentaba: "Yo sólo veo a una persona con ataque de pánico y sí..tal vez alguien podría hacerse ofrecido a ayudarla", mientras otro señalaba el impacto emocional del momento: "Que no se donde estoy, osea estaba perdida y entro en panico".

También hubo quien contextualizó la situación con un toque crítico hacia la sobreexposición digital, insinuando que el autor del vídeo priorizó grabar antes que ofrecer ayuda, acompañándolo con una imagen tipo meme: "El que lo publicó:" junto a la foto de alguien atento al móvil.

Por otra parte algunas respuestas ironizan sobre el desconcierto vecinal y el ruido generado, como se lee en el comentario: "los que tenían pánico eran los vecinos geni@!!!".