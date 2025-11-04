Este es el restaurante de Murcia donde ha comido Illia Topuria: "En plena huerta, experto en arroces al sarmiento"

El pasado 2 de noviembre las redes sociales de un conocido restaurante de la huerta de Murcia, el Rincón de Ignacio, dejaron a más de uno con la boca abierta por la inesperada aparición entre las fotos y vídeos entre sus publicaciones del campeón del mundo de la UFC Ilia Topuria.

Desde el restaurante escribieron que fue “un verdadero placer recibirlo” y le agradecieron la visita con un mensaje en el que aseguraban que allí siempre tendría su casa. Entre los comentarios de clientes, alguno incluso contaba que estuvo presente ese día y que pudo hacerse una foto con Topuria y su bebé, destacando que el peleador fue “una increíble persona”.

Ese gesto ha provocado una oleada de reacciones de seguidores y habituales del sitio, que no han tardado en felicitar al restaurante por la visita. “Impresionante e increíble”, comentaba uno. Otro añadía que “los buenos sitios y el buen trato se notas la gente se siente como en casa y vuelven y vuelven”.

Rincón de Ignacio: fama bien ganada en la huerta de Murcia

Que Topuria haya elegido este rincón de la huerta no sorprende a sus habituales. Este restaurante es uno de los más comentados de su entorno por una razón sencilla: sus arroces al sarmiento preparados a la vista, en plena lumbre y un menú cerrado que se ha convertido casi en ritual entre familias, amigos y visitantes.

En plataformas como TikTok varios creadores han mostrado su experiencia allí, destacando que los menús oscilan aproximadamente entre los 34 y los 42 euros, con bebidas, postre y café incluidos. Antes del arroz (que puede ser de ibérico, arroz negro, bogavante u otras opciones según el menú elegido) se ofrece una degustación de entrantes que se pueden repetir. Entre lo más celebrado aparecen las patatas con huevo “a su estilo”, panes al horno con aceite y embutidos.

Uno de los vídeos virales que narran la experiencia explica que “hay que reservar porque siempre está lleno”, y que la cantidad de arroz para dos personas es “increíble”. Otro apunta que la variedad de postres caseros es de las cosas que hay que dejar hueco sí o sí porque “no fallan”.

Opiniones que lo avalan

En Google, donde acumula miles de reseñas y una alta valoración, los comensales hablan de “un menú espectacular”, “uno de los mejores arroces de Murcia” y “un sitio precioso, en plena huerta”. La experiencia familiar también aparece repetida en varias valoraciones: comidas de celebración, servicio “muy atento y rápido” posibilidad de repetir entrantes y un espacio donde los niños tienen zona para jugar.

Eso sí, no todo es perfecto: algún usuario menciona que el local puede resultar ruidoso cuando está lleno, pero incluso entonces matiza que el arroz y el menú compensan con creces la visita.

El arroz como experiencia

Más allá de la visita sorpresa del campeón, el local parece tener claro su secreto: fuego de sarmiento, tradición murciana, menú cerrado y una cocina que apuesta por sabores contundentes y caseros: “Un lugar a tener en cuenta si te gusta la paella y la comida típica de la región”.

Topuria solo estuvo una comida, pero sus fotos han puesto el foco en un restaurante que muchos murcianos ya conocen bien. Y si algo queda claro leyendo a quienes pasan por allí es que, tanto si vas por curiosidad como si eres fiel del arroz, lo difícil es no salir pensando en cuándo volver.