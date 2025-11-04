Reparaciones de urgencia en menos de 24 horas en los colegios públicos de las pedanías de Murcia

El nuevo contrato para el mantenimiento de los 90 colegios públicos de las pedanías murcianas sale a licitación por 1,3 millones de euros y permitirá solucionar prácticamente "de inmediato" las incidencias muy urgentes, como la reparación de cristales y fugas de agua, que impidan el normal de las clases, explicó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, en la presentación del acuerdo.

Además, las incidencias urgentes, pero que no entrañen peligro, se resolverán en menos de 24 horas, y las que se correspondan con el mantenimiento ordinario contarán con un plazo de 7 días.

El acuerdo destina 650.000 euros anuales para trabajos de carpintería, reposición de azulejos, techos y grifos, así como solucionar goteras y pintar paredes y techos, entre otros, aunque deja fuera los sistemas eléctricos y de climatización, que gestiona directamente la Concejalía de Educación.

En cuanto se publique el contrato en el Portal de Contratación, se abrirá el plazo para presentar solicitudes y la idea es que se adjudique en enero.

Contrato

La Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos del contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable hasta tres años más, por lo que la inversión global supone 3.270.000 euros para los próximos cinco años.

Esta cantidad se incrementa en un 50 por ciento respecto a la inversión destinada estos dos últimos años, y en más de un 260 por ciento respecto a 2022 y 2023, resaltó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, quien presentó el nuevo contrato que "no se centrará solo en resolver incidencias, sino también en el mantenimiento diario para preservar adecuadamente estas instalaciones y alargar su vida útil".

Características

El acuerdo está estructurado en tres lotes y una de las prioridades es la rapidez en la resolución de las incidencias en los colegios, que tendrán carácter inmediato en el caso de muy urgentes, como es la reparación de cristales o fugas de agua, que pueden impedir el normal funcionamiento de las clases.

Las urgentes, pero que no entrañan peligro, tienen un plazo de resolución de 24 horas; y las actuaciones de mantenimiento ordinario como es un desperfecto en el pavimento, se solucionarán en un plazo máximo de siete días.

Marco Antonio Fernández resaltó que "lo que antes del plan suponía una tardanza incluso de meses, ahora se minimiza con la reducción en un 90 por ciento de los trámites administrativos que tenían que llevar a cabo las Juntas Municipales para solicitar un arreglo" y, además, refuerza la autonomía de las Juntas en pedanías, que ahora podrán priorizar y aprobar actuaciones.

En este sentido, también cabe resaltar que, hasta ahora, eran las Juntas Municipales las que asumían los costes de las reparaciones en los centros a través de contratos menores, por lo que ahora eliminarán un 'gasto' de sus presupuestos.

Tres lotes

El contrato se articula en tres lotes, y el primero de ellos se centra en la reparación y sustitución de cristales y persianas, que representan un alto porcentaje de las incidencias que se tramitan diariamente, y está dotado con un presupuesto de 93.000 euros al año. Su creación como lote independiente "permite fomentar la participación de pequeñas empresas locales especializadas", resalta el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte, los lotes dos y tres agrupan el mantenimiento general de los colegios públicos en base a su distribución territorial.

Así, uno de los lotes, con un presupuesto anual de 287.250 euros, engloba los centros de las pedanías del norte: las de Puente Tocinos, Santiago y Zaraiche, Zarandona, Cabezo de Torres, Casillas, Churra, Cobatillas, El Puntal, El Raal, El Esparragal, Llano de Brujas, Monteagudo Santa Cruz, La Albatalía, La Arboleja, Espinardo, Aljucer, Barqueros, Era Alta, Guadalupe, Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Ñora, La Raya, Nonduermas, Puebla de Soto, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca y Sangonera la Seca

El resto de pedanías que se engloban en el tercer lote, con una dotación anual de 273.750 euros, son las del sur del municipio: La Purísima, Patiño, Barrio Progreso, Santiago El Mayor, San Pío X, La Alberca, Algezares, El Palmar, San Ginés, Sangonera la Verde, Santo Ángel, Alquerías, Beniaján, Los Dolores, Los Garres, Los Ramos, San José de la Vega, Torreagüera, Zeneta, Jerónimo y Avileses, Corvera, Gea y Truyols, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina y Valladolises.

Sistema informático

Desde el Ayuntamiento se va a implantar también un sistema informático de gestión y comunicación para tramitar las incidencias, órdenes de trabajo y reportes fotográficos georreferenciados. Esta herramienta refuerza la autonomía de las Juntas Municipales, ya que sus presidentes podrán priorizar las actuaciones a realizar, o bien autorizar las solicitadas por el centro educativo.

Las reparaciones calificadas de urgentes o inaplazables por la dirección técnica se están realizando incluso en días festivos, mientras que si es necesario ejecutarlas en días lectivos se han llevado a cabo en su mayoría fuera del horario escolar para no entorpecer el desarrollo de las clases.

Los trabajos de reparación más habituales han sido la sustitución y desatranque de redes de agua; colocación de puertas y ventanas; pintar paredes, techos, carpintería de madera y metálica; impermeabilizar zonas de goteras; reposición de azulejos y tejas; colocación de bordillos y reposición de grifería, entre otras actuaciones.

El contrato incorpora, además, criterios sociales y medioambientales, con el fin de promover la utilización de vehículos energéticamente eficientes, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y la inserción laboral de personas mayores de 45 años, reflejando así el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la inclusión.