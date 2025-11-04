Próximos objetivos, la pérgola de San Basilio y el palomar de Villa Carmen en Murcia

El patrimonio murciano cuenta con 20 millones de euros para el año que viene y estrena un contrato de mantenimiento y actuaciones preventivas que dará cobertura a más de 100 edificios y elementos municipales. El servicio, denominado ‘IM-SITU’ y con un importe de 200.000 euros, realizará también un registro detallado que recogerá el estado de conservación exacto de los inmuebles sobre los que se actúe.

Además, se habilitarán un número de teléfono y una página web para que ciudadanos y visitantes puedan notificar los desperfectos que observen. Entonces, se activará un protocolo de respuesta con el que «se actuará en tiempo récord», detalló la edil.

Proyectos

Entre los proyectos anunciados, destaca el yacimiento de San Esteban, cuya primera fase está en proceso de adjudicación, con una aportación municipal de 8 millones, que se suma a otros 8 millones de la Comunidad y 16 millones más del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para financiar el proyecto completo.

Aunque la edil del ramo resaltó que el año que viene los trabajos de recuperación se centrarán en el patrimonio industrial, con iniciativas como la restauración integral de la fábrica de harinas La Innovadora, que cuenta con una partida de 500.000 euros, y la chimenea de la antigua fábrica de Barceló en Algezares.

Asimismo, se actuará en el Molino de los Álamos, donde se llevará a cabo la consolidación de estructuras y su restauración, previa realización de un estudio arqueológico.

Otras actuaciones contempladas son la restauración de la pérgola de San Basilio -que en su momento acogió la lonja de la ciudad- y el antiguo palomar de Villa Carmen -inspirado en la Torre del Oro de Sevilla-.

También la ermita del Salitre, datada del siglo XVIII, abrirá al público tras más de medio siglo cerrada con una actuación que renovará también todo el entorno.

Casino de Torreagüera

En cuanto al casino de Torreagüera, Rebeca Pérez anunció que el próximo año se destinarán 200.000 euros para la rehabilitación de este inmueble, una cantidad insuficiente para acometer la restauración integral.

Sin embargo, se contempla usar remanentes de otros proyectos para seguir impulsando la actuación, por lo que tampoco se descarta que concluya a lo largo del año.

El inmueble, que todavía mantiene su estética original de estilo ecléctico-racionalista, con un recibidor octogonal y una escalera de gran porte, fue epicentro de la actividad cultural de la pedanía y, con esta iniciativa, se pretende que recupere este papel y albergue también el museo de la Semana Santa.