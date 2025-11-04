El paseo de Alfonso X en Murcia acoge la feria de proyectos empresariales.

Proyectos turísticos, sanitarios, culturales y relacionados con la Inteligencia Artificial son algunas de las iniciativas que reúne la feria de proyectos empresariales, que regresa un año más al paseo de Alfonso X en Murcia

La cita, organizada por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, tiene lugar de 10:00 a 13:30 horas y reúne a emprendedores, empresas y entidades del ecosistema local en una jornada que combina exposición y networking.

Esta edición ha reunido a 21 de los proyectos finalistas, junto a 5 emprendedores alojados en el Centro de Iniciativas Municipales (CIMM) y 12 entidades del ecosistema emprendedor local, entre ellas UCOMUR, AMUSAL, AMEFMUR, OMEP, ATA, AEMA, UPTA, UmuEmprende, ENAE, FREMM, AJE y el Colegio de Graduados Sociales. Cabe destacar que la jornada forma parte de la programación del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, en marcada en el Eje 3 de Emprendimiento.

Entre los participantes, se encuentran proyectos de diseño, fabricación y venta de productos, empresas de servicios, de asesoría legal y marketing, turísticos, sanitarios, imagen personal y experiencias gastronómicas y culturales, proyectos relacionados con desarrollos informáticos y de Inteligencia Artificial aplicados a la industria, al ámbito sanitario, el ocio y las finanzas, y una empresa de tecnología agrícola.

Entrega de premios

Esta tarde, a partir de las 18:30 horas en el Teatro Circo, se celebrará la gala de entrega de premios, en la que se repartirán 70.000 euros. En esta edición se han presentado 24 proyectos, de los que se han seleccionado 12 ganadores en tres categorías: 3 premios principales, con dotaciones de 12.500, 10.500, 8.000 euros respectivamente; 4 premios especiales, con 6.000 euros cada uno; y 5 accésits, dotados con 3.000 euros cada uno.

Además, los premiados recibirán asesoramiento empresarial personalizado, formación especializada, becas de máster en ENAE Business School y la oportunidad de exponer sus proyectos en la Feria de Emprendimiento.

El Concurso de Proyectos Empresariales se celebra ininterrumpidamente desde 1993, y desde su primera edición han participado 931 proyectos, con 394 emprendedores premiados.