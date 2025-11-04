Murcia no planea regular la apertura de pisos y apartamentos turísticos

El Ayuntamiento de Murcia no tiene previsto, por el momento, elaborar una ordenanza propia para regular el uso de apartamentos y viviendas turísticas, pues la ciudad no tiene problemas de masificación y esta regulación "no es una urgencia", indicó el concejal de Turismo y Comercio, Jesús Pacheco, durante la presentación de un acuerdo suscrito con la plataforma de alojamientos turísticos AirBnB para promocionar la urbe en el marco de la celebración del 1.200 aniversario de su fundación.

El edil mencionó que ya hay una normativa regional que establece requisitos para que las viviendas y apartamentos puedan tener un uso turístico, mediante registro y cumpliendo con condiciones de seguridad, emergencia y calidad.

Además, la Comunidad elaboró un borrador de ordenanza municipal, que puso al servicio de los distintos ayuntamientos para elaborar sus propias normativas, según señaló el director general del Instituto de Turismo de la Región (Itrem), Juan Francisco Martínez Carrasco, que ha indicado que varios ayuntamientos se han interesado, aunque ninguno ha llegado a aprobarla.

Pacheco confirmó que el Consistorio ha consultado este borrador "para tener vista la ordenanza en caso de que hiciera falta activarla", pero, por el momento, no consideran necesario "tenerla como medida preventiva".

Oferta y alojamientos ilegales

En el municipio de Murcia hay una 4.700 plazas hoteleras, a las que hay que sumar las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos, que complementan la oferta en momentos de gran afluencia, explicó el edil.

En el mismo sentido, el director del Itrem mencionó que la legislación regional hizo aflorar el año pasado unos 1.200 alojamientos irregulares en plataformas de comercialización, de los cuales el 90 por ciento regularizaron su situación y ya están inscritos en el registro preceptivo, cumpliendo la normativa y con una declaración responsable sobre sus medidas de seguridad, emergencias y calidad.

El pasado mes de marzo, la plataforma AirBnB ya suscribió un acuerdo con la Región y en septiembre eliminó de su portal 2.000 alojamientos que no constaban en el registro, según detalló la directora de comunicación de la compañía para España y Portugal, Sara Rodríguez.

Promoción

Ahora, llega un nuevo acuerdo de AirBnB con la ciudad de Murcia, en el marco del 1.200 aniversario de su fundación, para poner en marcha una web propia para promocionar su patrimonio, fiestas y gastronomía.

Murcia es la primera ciudad de la Península Ibérica que llega a este acuerdo con la plataforma de comercialización, que pondrá también a disposición del Ayuntamiento un portal de datos con el objetivo de que las políticas públicas en materia de turismo sean "más informadas y basadas en datos".

Por último, AirBnB aportará 25.000 euros a la Oficina de Congresos de Murcia para la promoción de patrimonio cultural y gastronómico.