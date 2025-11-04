Fomento saca del cajón dos rotondas en Murcia y reasfaltará el campus de Espinardo

Una inyección de un millón de euros dotará a la ciudad de Murcia de dos nuevas rotondas, que darán acceso tanto a la autovía como a la estación del Carmen. Esta es una de las novedades del Presupuesto para 2026 de la Concejalía de Fomento y Patrimonio, que dispone en total de 94,4 millones de euros. Estas infraestructuras ya fueron anunciadas en 2021 por el anterior equipo de Gobierno socialista y, ahora, el Partido Popular 'saca del cajón' las glorietas.

La edil de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, desgranó ayer el Presupuesto de la Concejalía que dirige, junto al tramo de muralla medieval que se conserva en el aparcamiento subterráneo de la Glorieta de España, uno de los proyectos que se ha puesto en marcha este 2025.

Reparto

De los más de 94 millones de euros de los que dispone la Concejalía, la mayor parte se destina al contrato de limpieza, 87,7 millones, una cantidad que supone el 93 por ciento del total.

Por otro lado, el patrimonio municipal se lleva otros 20 millones, una cantidad que se obtiene al sumar los remanentes de ejercicios anteriores-el dinero que ha ‘sobrado’ de años pasados- y un expediente de crédito extraordinario de 8,5 millones, así como aportaciones de otras concejalías.

Aunque, en el área de Fomento, se contempla también la construcción y mejora de infraestructuras para facilitar los desplazamientos entre barrios y pedanías.

Infraestructuras

La construcción de dos nuevas rotondas en Ronda Sur permitirá una salida rápida a los vecinos hacia la autovía. Estas infraestructuras conectarán también con la estación del Carmen a través de las avenidas Miguel Ángel Blanco y General Ortín.

A estas glorietas se suman la renovación de otras, como es el caso de Homenaje a los Poetas, en la confluencia de Zarandona con la avenida Marina Española.

Otras actuaciones

La vicealcaldesa destacó asimismo la colaboración con la Universidad de Murcia, que permitirá reforzar el firme del anillo perimetral del campus de Espinardo.

Por último, se destinan 750.000 euros a la mejora de viales de pedanías. Esta actuación complementa el trabajo de la de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que licitó el pasado viernes un contrato que multiplica por 5 la cantidad destinada al mantenimiento de la vía pública en pedanías. El acuerdo, con una dotación de 2,5 millones de euros anuales, entrará en vigor en enero.