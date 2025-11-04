Cultura y comunidad para combatir la soledad no deseada en Murcia: estas son todas las actividades

"La soledad no deseada es un reto creciente y, a raíz de la pandemia, cada vez más intergeneracional", explicó la edil de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, en la presentación de las actividades enmarcadas en la iniciativa 'Abrazando la soledad juntos'.

Para ilustrar esta realidad, la concejala detalló que hay unas 20.000 personas mayores de 60 años que viven solas en el municipio, de las cuales el 70 por ciento son mujeres. Además, la población que más sola se siente es la de 18 a 35 años, matizó.

Las actividades de noviembre y diciembre ya están definidas y el abanico de propuesta se ampliará a partir de enero. Habrá foros de diálogo, talleres artísticos, exposiciones e intervenciones en el espacio público abiertas a toda la ciudadanía.

El objetivo abordar la soledad en sus diferentes dimensiones: la soledad fértil, que conecta a la persona consigo misma, y las soledades no deseadas, con sus diversas causas y consecuencias. A partir de ahí, se pretende abrir la reflexión sobre nuevas formas de convivencia en barrios y vecindarios.

Detalles

El programa arranca esta misma tarde en el centro cultural Puertas de Castilla, a las siete de la tarde, con el diálogo 'La huella de la soledad: consecuencias en la salud y respuestas comunitarias', en el que estarán la edil del ramo.

En el arranque de la programación también estará Rosa Franco, coordinadora de los centros culturales Puertas de Castilla y Los Dolores, espacios que acogerán talleres, charlas y diversas actividades artísticas: teatro, poesía, artesanía e incluso el rap serán vehículos para "hacer comunidad y paliar la soledad no deseada", resaltó Torres.

La concejala también destacó la estrategia municipal de atención a la soledad no deseada y explicó que el Consistorio trabaja desde hace 3 años en un diagnóstico de la situación para identificar las causas, que pueden ser muy diversas: la pérdida de un familiar, factores económicos, tener movilidad reducida y vivir en barrios sin asociacionismo son algunos ejemplos.

Las actividades son abiertas y se pueden consultar en la página web de los centros culturales, enclavecultura.com, explicó Rosa Franco, coordinadora de los centros involucrados en la iniciativa. En cuanto a los talleres, aunque ya están prácticamente cubiertos, Franco animó a los interesados, en especial a "aquellas personas que se sientan solas", a acudir al Puertas de Castilla y a Los Dolores para inscribirse.

Franco destacó asimismo la colaboración también con varias facultades de la Universidad de Murcia, como Bellas Artes, Filosofía y Sociología, entre otras, así como varios institutos, que aportarán sus ideas y propuestas sobre la soledad a lo largo del curso escolar.

Programa completo

Centro cultural Puertas de Castilla

• 4 noviembre – Inauguración de los Diálogos en el Puertas de Castilla. La huella de la soledad: consecuencias en la salud y respuestas comunitarias con Pilar Torres, Concha López Soler, María Herrera, Abel Novoa y Rosa Franco.

• 7 noviembre - Proyección “Los Tortuga” + Mesa de diálogo con Elisa Reche, Federico Montalbán, Victoria Martínez y Pilar Balanza.

• 12 noviembre - Proyecto “GRITA” (Campaña de prevención del suicidio) + Performance. Con la Compañía Culturánea HR y el Teléfono de la Esperanza.

• 19 noviembre - Proyección “Vivir” + coloquio con Sergio García, José A. Micol, Asociación No Te Prives y Ana Sánchez Migallón.

• 3 diciembre - Nuevos envejecimientos, viejas soledades con Marco Bote.

• 5 diciembre - De la Palabra al Abrazo. Poesía y acción contra la soledad con Magdalena Sánchez Blesa y Joaquín El Cura (Asociación Te Necesitas). Recital, presentación y firma de TÚ, nuevo libro de Magdalena Sánchez Blesa.

Centro cultural Los Dolores

• 11 noviembre - Inauguración de los Diálogos en Los Dolores.. Con Pilar Rubio Torres (Concejala de Bienestar Social, Familia y Salud). Presentación y recital: Magdalena Sánchez Blesa y Joaquín El Cura (Asociación Te Necesitas).

• 25 noviembre - Nuevos envejecimientos, viejas soledades con Marco Bote.

• 2 diciembre - Proyección “Vivir” + coloquio con Sergio García, José A. Micol, Asociación No Te Prives y Ana Sánchez Migallón.

• 9 diciembre - Cohousing. Un laboratorio de convivencia colectiva con Mª Carmen Alcaraz Cascales, Ana Manuela Fernández García y José Luis Francos Manresa.