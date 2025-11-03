Qué es el 'spa capilar', el nuevo tratamiento de moda que ha llegado a Murcia

El interés por el cuidado del cabello está viviendo un pico histórico en España y no es una intuición. El término “spa capilar” ha pasado prácticamente de no existir a dispararse en los últimos años en las búsquedas de Google, señal de que este tratamiento hasta hace poco desconocido para la mayoría se ha colado en las rutinas de bienestar de miles de personas.

Murcia no se queda atrás, y es que la ciudad está viendo cómo este servicio se convierte en tendencia y cómo nuevos espacios especializados abren sus puertas para atender la demanda.

Qué es exactamente un spa capilar

A grandes rasgos un spa capilar es un ritual de cuidado profundo para el cuero cabelludo y el pelo. No es solo lavar y poner mascarilla. Según explican desde la cadena Japanese Head Spa, pionera en traer este concepto a España, se trata de una experiencia integral que combina diagnóstico capilar, técnicas de masaje relajante, tratamientos nutritivos y un entorno pensado para desconectar.

La idea es trabajar desde la raíz hasta las puntas para oxigenar, mejorar la circulación, reducir tensiones y devolver vitalidad al cabello. Los masajes inspirados en técnicas japonesas (como shiatsu o movimientos de amasamiento en cuello y hombros) son clave en el proceso, así como el uso de productos específicos según el tipo de melena: hidratantes para cabellos secos, detox para purificar y líneas diseñadas para rizos, entre otras.

En algunos casos el tratamiento incluye herramientas especiales para exfoliar suavemente el cuero cabelludo, estimularlo y favorecer la absorción de activos. El objetivo final es que el pelo se vea más brillante, flexible y fácil de manejar, pero también que la persona salga flotando de la camilla.

Más allá de la moda, esta tendencia ha calado ante la situación de muchas personas que buscan soluciones menos invasivas para cuidar su cabello, especialmente después de daños por tintes, planchas, estrés o incluso cambios hormonales. La promesa de combinar tratamiento capilar profesional con momentos de desconexión encaja con esta etapa en la que lo “wellness” se mezcla con lo estético.

A esto se suma el boom en redes sociales (sobre todo vídeos virales de masajes de cabeza y chorritos tibios sobre el cuero cabelludo) ha ayudado a poner el foco en este ritual que parece casi terapéutico.

Murcia se apunta a la tendencia

El auge del spa capilar está implantándose paulatinamente en las ciudades españolas y en Murcia en los últimos meses se han ido abriendo varios espacios especializados que combinan cuidado capilar avanzado con ambientes de relajación estética.

Japanese Head Spa Murcia

Situado en el paseo Marqués de Corvera, esta cadena con actividad nacional ofrece tratamientos de spa capilar inspirados en Japón, con diagnóstico, masajes craneales, “chorritos” de head spa, masajes faciales o corporales según la opción elegida, y bebida de cortesía. Tienen diferentes experiencias, desde sesiones esenciales hasta rituales de lujo de 90 minutos además de una versión para niños.

Espacio Mazal

Abierto en la call puerta Nueva propone un enfoque centrado en la salud del cuero cabelludo y la fibra capilar, con programas personalizados. Sus tratamientos se organizan en categorías claras: hidratación, nutrición, detox, envejecimiento capilar, belleza sensorial y reconstrucción. Su filosofía es devolver equilibrio y potenciar la melena de forma progresiva, con cronogramas capilares adaptados.

Oasis Care

Recién inaugurada en la calle Sánchez Madrigal plantéa una experiencia con rituales de spa capilar enfocados en relajación profunda y renovación del cabello. Su comunicación insiste en la idea de “vivir la experiencia” más que verla en fotos, apostando por un ambiente pensado para la calma y el bienestar.