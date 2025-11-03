El PMUS de Murcia reivindica la variante de Barriomar y doble sentido en la Calle Cartagena

Eliminar los aparcamientos en la calle Cartagena para hacerla de doble sentido y crear la variante de Barriomar. Estos son los mayores cambios que plantea el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Murcia, al que ha tenido acceso La Opinión, si se dejan a un lado los anuncios ya realizados por el equipo de Gobierno.

Entre las modificaciones ya conocidas, destacan la creación de tres paseos peatonales similares al de Alfonso X y de un túnel en Plaza Circular, entre Primo de Rivera y Ronda de Levante, así como la ampliación de las líneas y los horarios de los autobuses.

El documento de 296 páginas fija los objetivos y directrices para la mejora de la movilidad en un horizonte temporal de 8 años, con 64 actuaciones concretas articuladas en tres ejes y nueve líneas de actuación.

Cambios proyectados

La variante de Barriomar conectará la autovía con la zona sur para evitar el paso por áreas residenciales y reducir así la congestión del tráfico en el barrio. Con el mismo objetivo, pero en el barrio del Carmen, se hará de doble sentido la calle Cartagena y, aunque el plan de movilidad no lo especifica, lo más probable es que esta ampliación para el tráfico rodado sea a costa de eliminar las decenas de plazas de aparcamiento regulado que hay en la zona.

En cuanto a la variante de Barriomar, se articula como una arteria principal, diseñada para conectar el sector de Barriomar con la avenida Ciudad de Almería (carretera de Alcantarilla) y la carretera de El Palmar, constituyendo su entrada principal. Además, se podría prolongar en un futuro hasta Ronda Sur.

Asimismo, para evitar embotellamientos en la entrada principal, el plan prevé enlaces secundarios, como los del camino del Badel y el carril del Gilandario. Esta intervención completará la red viaria primaria entre la carretera de Alcantarilla y la autovía A-30.

Por otro lado, el plan propone reorganizar el tráfico en la zona del Carmen, con un nuevo carril para el tráfico rodado en la calle Cartagena y la ampliación de la rotonda del Matadero.

Esta propuesta incluye la conversión de la calle Cartagena en una vía de doble sentido, probablemente, a costa de suprimir las decenas de plazas de aparcamiento regulado que alberga.

El rediseño de la rotonda del Matadero tiene por objetivo facilitar el acceso y la salida desde el barrio del Carmen, y ambas actuaciones pretenden reducir la presión del tráfico sobre Ciudad de Almería y Floridablanca.

Puntos críticos

El plan especifica también los «puntos críticos» en el viario murciano, entre los que se encuentran las principales arterias de entrada y salida del municipio. Y también varios tramos urbanos: la Calle Mayor de Los Dolores, Ronda Norte, Ronda Sur, los accesos a la A-30 desde Espinardo, El Palmar y la Rotonda del Dentista, así como varios puntos del barrio del Carmen y de la zona de San Antón.

Pero la mayor parte de planteamientos del PMUS para corregir esta situación son las actuaciones ya anunciadas por el Ayuntamiento: nuevos carriles, túneles -como el planteado en Plaza Circular- y rotondas, así como el rediseño de nodos urbanos críticos, como el Plano de San Francisco y la calle Cartagena, que se proyecta de doble sentido.

Además, se apuesta las políticas de peatonalización -que se materializarán en forma de tres paseos peatonales similares al de Alfonso X- y la mejora del transporte público que, como ya hizo público el Consistorio, ampliará rutas y horarios, incorporará un servicio nocturno y estudia la posibilidad de implementar el servicio a demanda en zonas rurales, entre otras novedades.

Otras actuaciones

En la estación del Carmen se proyecta una nueva rotonda que conectará Paso Marqués de Corvera, Pintor Pedro Flores, Miguel Ángel Blanco, avenida del Palmar y avenida Antonio Perea.

También se contempla pasar de uno a dos carriles en las vías de Progreso y Fuensanta, para mejorar el acceso desde los barrios de Ronda Sur.

Asimismo, se ampliará la autovía del Reguerón, para configurar un eje estructurante entre el entorno de Beniaján y la salida a la A-30 en dirección El Palmar, una actuación que se complementará con la duplicación del ramal de salida desde la A-30 en dirección sur hacia El Palmar.

Aunque esta no es la única mejora en los accesos a la A-30, pues se ampliarán también las vías de acceso desde el Plano de San Francisco y el carril de Canales y Pedro Guillén -donde se pasará de uno a dos carriles en las rampas de entrada y salida-, así como desde la rotonda del Dentista -que aumentará de dos a tres carriles-.