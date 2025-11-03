Plataformas para optimizar la carga y descarga de mercancías en Murcia

El tráfico de mercancías supone el 20 por ciento de los trayectos que se realizan en Murcia, «con una incidencia directa en la congestión, especialmente en horas punta», detalla el PMUS. Además, el plan señala la «elevada dependencia de vehículos de combustión», pues solo el 12 por ciento de la flota urbana de reparto es eléctrica o híbrida.

A esta situación, se une el hecho de que la ciudad de Murcia carece en la actualidad de centros de consolidación, plataformas urbanas de distribución y de una red funcional de minihubs, detalla el plan, «lo que obliga a realizar gran parte de los repartos desde polígonos periféricos mediante vehículos ligeros», es decir, furgonetas y furgones pequeños.

A escala urbana, los puntos de entrega se concentran en viviendas (en torno a 86.000 hogares que realizan compras online), taquillas inteligentes (136 puntos) y comercios locales (unos 250). Por ello, el plan de movilidad señala como una oportunidad de mejora la implementación de plataformas urbanas de consolidación, así como la digitalización completa del sistema operativo.

Mejoras recientes

Aunque no todo es malo. La reciente ordenanza de movilidad, aprobada en 2023, incorpora mejoras relevantes, como la digitalización progresiva del control de zonas de carga y descarga, la priorización de estas zonas en el sistema de aparcamiento regulado, y la habilitación de espacios logísticos de última milla en aparcamientos municipales.

Sin embargo, el propio plan indica que la aplicación de estas mejoras es aún incipiente y que no se ha consolidado una estructura operativa que permita su despliegue efectivo.

Destaca también el aumento de la red de zonas de carga y descarga, y resalta en este sentido la triplicación de plazas en áreas como Gran Vía, aunque todavía persisten déficits en algunos barrios con alta actividad comercial o morfología urbana densa.

Horas punta

La demanda se concentra en franjas horarias reducidas, lo que genera picos de saturación entre las 07:00 y las 11:00 horas, especialmente en zonas con alta densidad peatonal.

La oferta logística, en cambio, presenta fragmentación estructural: el 81 por ciento de los operadores regionales dispone de menos de cinco vehículos, «y escasa capacidad de digitalización o renovación de flota», añade el PMUS.

Por último, el documento cuestiona también la escasa diferenciación por tipo de flujo, la falta de una regulación homogénea por distritos y la ausencia de mecanismos de coordinación entre actores logísticos.