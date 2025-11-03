Plantean una Zona de Bajas Emisiones en Murcia con limitaciones progresivas

«Se proyecta la delimitación e implementación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro urbano», indica el nuevo Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) de Murcia. Y, aunque el Consistorio ha asegurado en repetidas ocasiones que se trabaja en un «modelo propio y adaptado», que se base «en alternativas en lugar de prohibiciones», el PMUS detalla que se debe limitar progresivamente el tráfico.

Las ZBE son áreas que restringen el acceso a ciertos vehículos, con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Esta iniciativa es obligatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes desde 2021. Aunque en Murcia todavía no se ha implementado, a falta de dos meses para que termine el plazo que concede la moratoria que solicitó el Consistorio.

El PMUS indica que la ZBE que plantea en la ciudad debe tener «especial foco en el área norte consolidada, limitando progresivamente el acceso a vehículos contaminantes, reforzando el transporte público y favoreciendo una movilidad activa» y que «requiere acompañamiento normativo y tecnológico».

Por otro lado, el mismo documento señala que «el mantenimiento del actual modelo de transporte con motores de combustión puede comprometer los objetivos de neutralidad climática y las exigencias de las Zonas de Bajas Emisiones».

Fuentes del Ayuntamiento ya informaron a esta Redacción de que el borrador de la ordenanza ya está listo. Aunque el documento tendrá que pasar por la Junta de Gobierno y por el Pleno antes de aprobarse y entrar en vigor, lo que deja unos plazos bastante ajustados para que la ZBE esté implementada antes de fin de año, cuando termina el plazo.

Con todo, desde la Glorieta aseguraron que el ‘modelo murciano’ cumplirá con la normativa estatal y estará listo antes de que termine 2025.