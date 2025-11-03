Los murcianos piden mejorar las paradas de bus y más carriles bici

Para la creación del PMUS de Murcia se realizaron 5.877 encuestas -telefónicas, online y de campo- que incluyeron propuestas sobre movilidad, entre otros datos. Aunque la mayor parte de peticiones son relativas al transporte público, la población también reivindica, entre otras actuaciones, más carriles bici.

En general, «la ciudadanía expresa una insatisfacción significativa con aspectos fundamentales como la congestión del tráfico», algo que criticó casi la mitad de los entrevistados, detalla el plan de movilidad, y cita retrasos frecuentes y dificultades en los desplazamientos cotidianos.

Los entrevistados también lamentan la escasa frecuencia y cobertura del transporte público, aunque esta cuestión varía significativamente según el barrio o pedanía de residencia y también por el perfil del encuestado.

Infraestructuras

También se cuestiona la calidad de las infraestructuras peatonales y ciclistas. Señala el PMUS que «existe una base relevante de usuarios del transporte público y modos activos que valoran positivamente estas opciones, pero reclaman con urgencia mejoras en la frecuencia, puntualidad, conectividad y seguridad».

A estas quejas, se unen la insatisfacción con aspectos como la accesibilidad peatonal, la seguridad vial, disponibilidad de aparcamiento y la promoción del transporte sostenible, «áreas especialmente criticadas». Según el PMUS, «esto no solo refleja carencias materiales, sino una clara falta de confianza en las políticas vigentes».

Sugerencias

En cuanto a las mejoras sugeridas, la mayor parte se centran en el transporte público. Sobre todo, los usuarios piden aumentar la frecuencia del servicio y ampliar los recorridos, tanto en horario como en cobertura territorial. Otra recomendación frecuente es la ampliación de la red de tranvía, así como una mayor interoperabilidad para cambiar fácilmente de medio de transporte.

El fomento del uso de la bicicleta también resuena entre las quejas ciudadanas, con la ampliación de la red ciclista y la mejora de la seguridad vial. Asimismo, se solicita la creación de más carriles exclusivos para autobuses o tranvías.

Respecto al servicio de autobús, las demandas son variadas: mejorar la información disponible para el usuario, optimizar las redes de transporte para evitar solapamientos y mejor planificación y coordinación de horarios y frecuencias para reducir tiempos de espera. A estas, se une la mejora de las paradas, en cuanto a comodidad, accesibilidad y seguridad.