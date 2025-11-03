La limpieza acapara 88 millones del Presupuesto en Murcia: más contenedores marrones y mejoras en pedanías

La Concejalía de Fomento y Patrimonio se lleva 94,4 millones en el Presupuesto de Murcia para 2026, aunque el 93 por ciento, 87,7 millones se los lleva el contrato de limpieza, con el que continuará la implantación del contenedor marrón en el municipio, entre otras mejoras. La edil del ramo, Rebeca Pérez, desgranó el Presupuesto para su Concejalía esta mañana junto a uno de los proyectos contemplados: la denominada muralla del Sol, en el aparcamiento subterráneo de la Glorieta.

En cuanto al patrimonio, se estrena un contrato de mantenimiento y actuaciones preventivas en edificios históricos y elementos patrimoniales, por un importe de 200.000 euros, con el que ciudadanos y visitantes podrán notificar los desperfectos que observen para su pronta reparación.

Aunque el Presupuesto de la Concejalía contempla también la construcción de infraestructuras para facilitar los desplazamientos y la comunicación entre barrios y pedanías. En este sentido, la vicealcaldesa destacó la colaboración con la Universidad de Murcia para mejorar el anillo perimetral del campus de Espinardo.

También se destinará un millón de euros a la construcción de dos rotondas en Ronda Sur, que faciliten una salida rápida a los vecinos hacia la autovía y conecten con la estación del Carmen a través de las avenidas Miguel Ángel Blanco y General Ortín, y se renovarán otras, como la de Homenaje a los Poetas, en la confluencia de Zarandona con la avenida Marina Española. A estas actuaciones, se suman los 750.000 euros para la mejora de viales de pedanías.

Respecto al contrato de limpieza, se lleva 87,7 millones, una cifra que supone un incremento del 7,34 por ciento - 6 millones más-. Además de la implementación del contenedor marrón, se renovará la maquinaria con vehículos más sostenibles y se mejorará el servicio en pedanías.

Edificios históricos

El área de Patrimonio reúne en total 20 millones: 11 pertenecen a la Concejalía -con remanentes de ejercicios anteriores, a los que se suman las aportaciones de otras concejalías y un expediente de crédito extraordinario de unos 8,5 millones. Entre los proyectos contemplados, destacan los futuros trabajos en el yacimiento de San Esteban, cuya primera fase está en proceso de adjudicación, con una aportación municipal de 8 millones.

Destacó la edil para el año que viene la recuperación del patrimonio industrial, con iniciativas como la restauración integral de la fábrica de las harinas de Innovadora, declarado Bien de Interés Cultural, que cuenta con una partida de 500.000 euros, así como la chimenea de la antigua fábrica de Barceló en Algezares. Asimismo, se actuará en el Molino de los Álamos, donde se llevará a cabo la consolidación de estructuras y su restauración, previa realización de un estudio arqueológico.

También se rehabilitará el casino de Torreagüera, que todavía mantiene su estética original de estilo ecléctico-racionalista, con un recibidor octogonal y una escalera de gran porte. El edificio fue epicentro de la actividad cultural de la pedanía y, con esta actuación, se pretende que recupere este papel -y acogerá también el museo de la Semana Santa-. El Presupuesto de 2026 asigna 200.000 euros para este proyecto, aunque se contempla usar remanentes de otros proyectos para seguir impulsando la actuación a lo largo del año, detalló Pérez.

La ermita del Salitre, datada del siglo XVIII, abrirá al público tras más de medio siglo cerrada con una actuación que renovará también todo el entorno.

Otras actuaciones contempladas son la restauración de la pérgola de San Basilio -que en su momento acogió la lonja de la ciudad- y el antiguo palomar de Villa Carmen -inspirado en la Torre del Oro de Sevilla-.

Contrato preventivo

Además, por primera vez, el Ayuntamiento contará con un servicio exclusivo para realizar actuaciones de mantenimiento y conservación preventiva en bienes patrimoniales municipales, con una partida de 200.000 euros.

Con este nuevo contrato, que se pondrá en marcha en 2026, los ciudadanos podrán informar de los desperfectos que observen, a través de un teléfono de atención ciudadana o el portal web, y se activará un protocolo de respuesta con el que "se actuará en tiempo récord", detalló la edil.

El servicio, denominado 'IM-SITU', realizará desde limpiezas de grafitis hasta consolidación de estructuras como, por ejemplo, pequeños desprendimientos en los tramos de muralla medieval. Además, se va a realizar un registro detallado que recogerá el estado de conservación exacto en el que se encuentran los más de 100 elementos sobre los que actuará este servicio.