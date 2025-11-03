Las imágenes a vista de dron del Santuario de la Fuensanta al amanecer en Murcia: "Un homenaje visual a la belleza espiritual y paisajística de Murcia"

Uno de los lugares más queridos y reconocibles para cualquier murciano es el Santuario de la Virgen de la Fuensanta. Situado en la sierra de Carrascoy y a pocos kilómetros del casco urbano.

Para los murcianos, este enclave religioso y natural supone algo mucho más importante que un templo. Se celebra la romería de septiembre, aquí suben familias para pedir, agradecer o simplemente respirar aire de campo y también se reúnen vecinos que disfrutan del atardecer apoyados en la barandilla o tomando algo en la terraza del Quitapesares, con la ciudad extendiéndose a los pies.

En los últimos días un vídeo grabado con dron al amanecer con imágenes tomadas a primera hora de la mañana, muestra el Santuario bañado por una luz dorada y envuelto por la vegetación del Parque Regional El Valle y Carrascoy.

El resultado es un homenaje visual que deja ver lo que normalmente queda reservado a quien madruga y sube andando y aun así, difícilmente desde la misma perspectiva, "un homenaje visual a la belleza espiritual y paisajística de Murcia”.

Un templo con siglos de historia

Según recoge la información turística oficial del Ayuntamiento de Murcia, las obras del actual santuario comenzaron en 1694 dentro del barroco murciano. La fachada diseñada por Toribio Martínez de la Vega en 1705 tiene dos torres, un arco de medio punto y una hornacina con la imagen de la Virgen tallada por Jaime Bort, flanqueada por San Patricio y San Fulgencio. En su interior,destacan los relieves de Juan González Moreno y las pinturas al fresco del artista Pedro Flores, donde aparecen figuras como Alfonso X, el cardenal Belluga o Francisco Salzillo.

Este templo custodia la imagen de la patrona de Murcia. Una talla muy antigua, al menos del siglo XV y cuya devoción popular fue creciendo hasta su coronación canónica en 1927 desde cuando cada año se repiten las bajadas y subidas de la Virgen entre el Santuario y la Catedral, configurando uno de los momentos más simbólicos de la vida de la ciudad.

Un entorno natural privilegiado

El recinto está enclavado en pleno Parque Regional El Valle y Carrascoy: un espacio protegido desde el que se domina toda la huerta del Segura. A su alrededor se encuentran otros hitos como la Casa del Cabildo, el monasterio de las benedictinas (conectado al santuario por un arco) o la Fuente Santa, que da origen del nombre y a cuyas aguas los fieles atribuyeron propiedades curativas. A escasa distancia también están la ermita y el monasterio de La Luz, el Centro de Visitantes de San Antonio el Pobre y el convento franciscano de Santa Catalina del Monte.

Horarios, acceso y visita

El santuario abre todos los días y la entrada es gratuita, según recuerda la guía turística municipal. También se puede acceder en coche, a pie o en autobús urbano. En invierno las misas se celebran a las 17.00 horas entre semana y a las 10.00, 12.30 y 17.00 en domingos y festivos; en verano, a las 18.00 y a las 10.00 (y también 18.00 en festivos) según la Diócesis.