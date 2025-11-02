La mitad de trayectos diarios en el municipio de Murcia se realizan en vehículo privado

La mitad de trayectos diarios se realizan en vehículos privados y solo el uno por ciento de la población murciana va a pie o en bicicleta. Estos son los datos que recolectó el PMUS para proyectar el futuro de la movilidad en el municipio para los próximos ocho años, aunque se recolectaron en un ámbito intermunicipal.

El plan de movilidad resalta que en las zonas rurales se da una mayor dependencia a los vehículos motorizados, pues se encuentran más alejados de comercios y centros médicos y educativos, entre otros.

El 48 por ciento de los viajes diarios en el municipio se realizan en vehículos privados, frente al 41 por ciento que ostenta el transporte público. Con estas cifras, solo el 1 por ciento de la población realiza sus trayectos habituales a pie o en bicicleta.

Reparto de vehículos

En 2023, se registraron un total de 368.062 vehículos en el municipio. De ellos, unos 245.500 son turismos, 47.200 motos, 40.100 camiones y furgonetas y 39.800 otros medios de movilidad. Con estos datos y el censo de población, el PMUS calcula que la media es de 1,3 vehículos por persona y de 1,45 por núcleo familiar, indica también el documento.

Aunque el reparto es algo desigual, ya que la población de las zonas rurales depende más de los vehículos privados y a motor, pues suelen estar más alejadas de centros médicos y educativos, un hecho al que se une que el transporte público tiene una frecuencia menor.

En Sucina hay dos coches por cada persona censada y en el extremo opuesto está La Raya, con 0,8

La zonas con mayor media de coches es Sucina, con dos vehículos por persona censada. En este sentido, cabe nombrar la presencia de varias urbanizaciones en dicha pedanía. Le siguen Barqueros-Cañada Hermosa, con un promedio de 1.8 turismos por persona, y Gea y Truyols-Jerónimo y Avileses, con 1.7 turismos.

Por el contrario, las poblaciones en las que menos coches hay son La Raya, con 0,8 por persona, Lobosillo y La Paz, ambas con 1 por habitante censado.

Otros medios

En cuanto a las motocicletas, se da una mayor concentración en Nonduermas, con una media de 0,6 por persona, seguida de Algezares y Los Dolores, ambas con 0,4 por persona. En las antípodas se encuentran varias zonas en las que la media es de cero motos por persona -aunque este dato no quiere decir que no haya vehículos de este tipo-.

Estas poblaciones son Barqueros, Cañada Hermosa, Casillas, Corvera, Baños y Mendigo, Gea y Truyols, Jerónimo y Avileses, Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Paz, La Raya, Lobosillo, Valladolises y Los Martínez del Pueblo.

Las furgonetas, más ligadas a actividades económicas como la agricultura y el pequeño comercio, predominan en La Raya, con 0.4 por persona, y con 0.3 por habitante censado le siguen Corvera y la zona de Valladolises y Lo Jurado-Los Martínez del Puerto.

Al igual que ocurre con las motocicletas, en numerosas poblaciones del municipio la media de furgonetas por habitante censado es de cero.