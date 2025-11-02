Sucesos
Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
La mujer cruzó la calzada en un tramo sin paso de peatones
La mujer de 55 años que ayer fue atropellada por un coche, ha fallecido en el día de hoy. El accidente se produjo entre la avenida Juan de Borbón y la calle Acequia Caravija, donde la mujer intentó cruzar la calzada en una zona sin paso de peatones
A las 17:43 horas del sábado, el 1-1-2 recibió más de una decena de llamadas informando del accidente en la avenida Juan de Borbón de Murcia. Los llamantes informaban de que una mujer se encontraba en el suelo inconsciente y solicitaban asistencia sanitaria de forma urgente.
Tras la asistencia de los sanitarios desplazados hasta el lugar del suceso, la afectada, de unos 55 años, fue trasladada de urgencia al al hospital Virgen de la Arrixaca, donde finalmente ha fallecido.
El conductor del turismo permaneció en el lugar del atropello, siendo una de las personas que alertó a Emergencias de la situación en torno a las 17.45 horas. No obstante, no fue el único: varias personas telefonearon también a Emergencias. Algunas de ellas, desde sus domicilios, al escuchar los gritos de personas que en la vía pública pedían auxilio.
