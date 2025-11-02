Botones antipánico, una de las carencias de los Servicios Sociales de Murcia

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia han sido auditados por parte de Prevención de Riesgos Laborales y el resultado es demoledor con 44 conclusiones que abarcan un abanico de aspectos relacionados con el trabajo de estos empleados municipales. Desde carencias en medidas de seguridad, tanto en edificios como en visitas a domicilios, hasta excesiva carga de trabajo de la plantilla y poca participación de los trabajadores de las secciones de este departamento en la toma de decisiones tanto técnicas como políticas.

La evaluación de riesgos psicosociales de Servicios Sociales se realizó en junio pasado como respuesta a un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en cumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, según consta en el informe definitivo redactado por la Administración local, al que ha tenido acceso esta redacción. Se hicieron una serie de encuestas en las que participó el 57,32% de la plantilla (se supone que para que sea representativa tiene que llegar al 60%, aunque en este caso el Ayuntamiento dio por bueno los resultados).

El objetivo de la encuesta interna, que no recoge quejas individuales, era conocer la percepción de los trabajadores municipales y avanzar en la mejora de sus condiciones de trabajo y bienestar. El informe emitido detalla que existe «una preocupación generalizada por las condiciones de seguridad», ya que «no existen o no funcionan los sistemas y procedimientos de aviso en algunos centros o puestos de trabajo -como los botones antipánico-, ni existe una coordinación con Policía Local en centros que no cuentan con ordenanza, o solo lo tienen algunos días por semana». También indican que «desconocen la existencia de protocolos de actuación específicos ante agresiones que tengan en cuenta las peculiaridades de los Servicios Sociales».

Lo peor valorado por los encuestados es la falta de visión de conjunto y la inexistencia de proyecto por parte de los superiores jerárquicos y la Concejalía, percibiendo que no tienen un plan integral sobre qué se podría hacer o cómo, ni se asignan presupuestos suficientes para el trabajo a desarrollar. En este sentido, los del Semas (Servicio de Emergencia Móvil) manifiestan quejas relacionadas «con la dinámica relacional provocadas por el estilo de comunicación y algunos comportamientos del jefe de servicio que generan conflicto y se perciben como inadecuadas».

La elevada carga de trabajo que soportan, el que no se cubran determinados puestos por bajas o jubilaciones, la nula participación en la toma de decisiones y no contar con atención psicoemocional de forma periódica que ayude a sobrellevar la afectación psicológica de los casos más graves que tratan son otras de las deficiencias que exponen los encuestados.

Por otro lado, en muchos de los ítems analizados los resultados han sido positivos, como el ambiente de trabajo, calificado con la opción más positiva por el 70% de las respuestas, o el grado de autonomía, con una valoración favorable del 73%, explicaron fuentes del Ayuntamiento. Las mismas fuentes añadieron que «el propósito de esta encuesta es, precisamente, identificar tanto los puntos fuertes como los aspectos susceptibles de mejora dentro de la organización del trabajo y de los distintos servicios y concejalías, para elaborar un plan de actuación que contribuya a reforzar la calidad del entorno laboral». Además, señalaron que «este tipo de estudios impulsados desde el servicio de Prevención de Riesgos Laborales son una muestra de transparencia y compromiso del Ayuntamiento de Murcia con sus trabajadores, ya que permiten conocer de primera mano las percepciones de la plantilla y definir estrategias para mejorar su calidad de vida laboral».

El SIME, sindicato mayoritario en este servicio municipal, indicó a esta Redacción que las demandas de la plantilla recogidas en esa encuesta «nos parecen preocupantes y solicitaremos al Ayuntamiento que tome medidas con urgencia para reducir esos riesgos laborales», al tiempo que pedirán una nueva encuesta con más participación de trabajadores.