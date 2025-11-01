Siete incendios, un rescate y decenas de multas: la noche de Halloween en Murcia

La noche del 31 de octubre ha traído trabajo para los cuerpos de seguridad de la ciudad de Murcia. 4 incendios de matorrales, 3 incendios de contenedor, un rescate en ascensor y un incendio en el sótano de una vivienda fue el balance con el que se cerró una de las fiestas más movidas del año.

El caso del incendio del sótano de una vivienda en Alquerías, que contaba con dos coches y enseres, solo produjo daños materiales, sin que ninguna persona se viera afectada ni quedara atrapada. 13 efectivos de Bomberos Murcia se desplazaron en 3 coches para apagar un incendio que duró aproximadamente dos horas y media.

En el caso del incendio de contenedores y matorrales se investiga si fueron provocados.

Por otro lado, la Policía Nacional de Murcia levantó decenas de multas por tenencia o consumo de drogas, en especial en zonas de ocio. El despliegue policial permitió controlar a cientos de personas y vehículos en una de las noches con mayor afluencia de gente en las calles, con el especial añadido de que, al portar disfraz, se incrementan las posibilidades de escabullirse sin ser reconocido si se comete un delito.

Esta mañana se han producido horas de espera para interponer una denuncia en la comisaría del Barrio del Carmen. La mayoría de los ciudadanos que se acercaban, por ser víctimas de robos, en sus vehículos o sobre sus propias personas.