La Paz busca sus orígenes con una exposición y una mesa redonda

El barrio murciano de La Paz, al este de la ciudad, tiene solera con sus cincuenta años a las espaldas. Pese a cumplir medio siglo de existencia (se inauguró en 1965) aún tiene fuerza para reivindicar y bucear en sus orígenes con el fin de dar una nuevo impulso a una zona de la ciudad degradada y sumergida en promesas que no llegan a hacerse realidad.

Para celebrar ese redondo aniversario, los vecinos han programado una serie de actividades, algunas de las cuales ya se han inaugurado con un rotundo éxito. Es el caso de la exposición colectiva que se puede visitar hasta el 7 de noviembre en el centro cultural y que cuenta con obras de pintores del barrio, entre ellos, Violeta Carballal, el tándem Jorge Gómez y Juan Álvarez, Luis Miñano, María Teresa Fernández y Javier García. Además, se ha programado una mesa redonda con la participación de vecinos que ostentaron cargos en la asociación vecinal o son y fueron destacados activistas. Es el caso de Miguel Pedreño y Marisol Navarro, que estarán acompañados en la mesa redonda por Pedro Crespo, Mari Lara, Ángel Alcaraz y Pedro Crespo. Moderará Lola García, periodista de La Opinión.