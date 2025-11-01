La construcción de 360 viviendas en Monteagudo, a consulta pública

Avanza la construcción una nueva zona residencial para 360 viviendas en Monteagudo con el arranque de las consultas públicas para iniciar la evaluación ambiental. La iniciativa proyecta plazas de aparcamiento y un carril bici segregado en dos sentidos que una el casco urbano de esta pedanía con la carretera de Alicante, y contempla también recuperar e integrar las acequias que recorren el sector.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento acordó someter a información pública el avance del plan parcial ZM-Md4 el pasado mes de junio. Ahora, mientras el Consistorio culmina los trámites administrativos para su aprobación, queda abierto el periodo de consultas públicas para dar inicio a la evaluación ambiental, un proceso que dio comienzo ayer con la publicación del anuncio este viernes el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Ahora, las personas interesadas tienen un plazo de 20 días hábiles desde la publicación del anuncio en el BORM para enviar sus comentarios y sugerencias en relación con los posibles problemas medioambientales del Plan.

Las sugerencias se remitirán por registro o sede electrónica, en función de si se trata de una persona física o jurídica respectivamente, y se debe incluir la acreditación personal e indicar el número de expediente.

Características

La nueva zona residencial, desde la que se observa la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, abarcará una superficie de cerca de 62.500 metros cuadrados. Con una edificabilidad residencial total de unos 36.000 metros cuadrados, este espacio acogerá unas 360 viviendas a las que se accederá por la carretera de Alicante.

El terreno se dividirá en manzanas de gran tamaño para edificios plurifamiliares, con un número máximo de cuatro plantas con ático retranqueado. El Plan General ya establece una zona verde al norte, que forma parte del Parque Cultural de esta pedanía, perteneciente al Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Monteagudo y Cabezo de Torres, y se proyecta también un equipamiento colindante parque cultural.

Este Plan también plantea recuperar e integrar las acequias que recorren el sector a cielo abierto, acompañando sus trazados con franjas de espacios verdes que contribuyan a su mantenimiento y a la preservación de su vegetación y fauna.

Actualmente, el sector lo integran unos terrenos de huerta, en su mayor parte en estado de abandono, y se encuentra en su mayor parte libre de edificaciones.