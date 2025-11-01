Basura y jeringuillas rodean el Centro de Atención Temprana

Los trabajadores del Servicio de Atención Temprana de Murcia, ubicado en el barrio murciano de La Paz y en el que trabajan dos equipos de profesionales encargados de valorar a los menores de 0 a 3 años con necesidades especiales por trastornos en su desarrollo de los municipios de Murcia, Santomera, Beniel y Alcantarilla, están hartos de trabajar y atender a niños y a sus familias «en un espacio insalubre e inseguro».

Una persona sin hogar duerme en la zona de acceso. | L. O.

Así lo denuncian los propios empleados, dependientes de la Consejería de Educación y Formación Profesional y que trabajan con menores derivados desde el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) de la Comunidad Autónoma, quienes han trasladado de primera mano a La Opinión cuál es la realidad en la que se desenvuelven cada día, cansados de promesas que no llegan a cumplirse.

Basura en el entorno del espacio en el que trabajan los equipos de Atención Temprana en La Paz. | L. O.

El Servicio de Atención Temprana de Murcia se presta desde hace décadas en las instalaciones del antiguo colegio de este barrio murciano, junto al CEIP La Paz, en la que fue la primera escuela de idiomas de Murcia.

Pero con el paso de los años, los profesionales han visto cómo el entorno se ha ido degradando y se ha vuelto cada vez más inseguro, según detallan.

Los afectados indican que las peleas en el exterior son constante, a veces incluso con armas blancas. En demasiadas ocasiones se encuentran con orines y excrementos, así como basura y jeringuillas, ya que «personas sin hogar y drogodependientes acceden a los espacios para pernoctar», lo que les lleva a llamar constantemente a la Policía.

Además, insisten en la presencia de roedores en los espacios circundantes, así como cucarachas y plagas de pulgas.

«En horario de funcionamiento hemos sufrido varios robos mientras que el personal, las familias y los menores nos encontrábamos dentro del edificio. El último de ellos la semana pasada», explican, a la vez que lamentan que pese a informar a la Dirección General de Atención a la Diversidad de la Consejería, es el personal el que debe hacer frente a la pérdida de objetos personales al no existir un seguro que lo cubra.

Sterm lo llavará a la Inspección

La situación que denuncian los trabajadores de valoración de Atención Temprana en Murcia no es nueva, ya que en julio de 2024 el servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, a petición del sindicato Sterm-Intersindical, hizo un informe en el que se recogía que los trabajadores sentían inseguridad al acceder y abandonar sus puestos de trabajo, la continua aparición de jeringuillas usadas y excrementos en el exterior, déficit de espacios y ausencia de ascensor para acceder a la primera planta del edificio, algo llamativo teniendo en cuenta la situación de los usuarios de este servicio.

El propio informe señalaba que las instalaciones contravienen la normativa en materia de emergencias y evacuación, no cumple con las necesidades de espacio, ventilación ni control de acceso. Por ello, el comité de riesgos laborales de Intersindical insistió el pasado 17 de octubre en la necesidad de que estos equipos sean reubicados y tramita ya con sus servicios jurídicos la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo.

La Consejería de Educación responde al ser preguntada por esta realidad que «se está buscando, junto con el Ayuntamiento de Murcia, un espacio para que puedan trasladarse» estos equipos.