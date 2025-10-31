Las sillas para ver la Magna Procesión de Murcia ya están a la venta y agotadas en algunas zonas

Era noviembre de 2017 cuando la ciudad de Murcia acogía una Magna Procesión, enmarcada en el Congreso de Cofradías que en aquellas fechas se celebró en el municipio. Entonces, el desfile partió del templo de San Antolín, donde reside el Santísimo Cristo del Perdón, y reunió a nazarenos de todos los colores.

En marzo de 2022, Nuestro Padre Jesús del Rescate, el Santísimo Cristo de la Salud y Nuestro Padre Jesús Nazareno acompañaron a la Virgen de la Fuensanta en una rogativa extraordinaria, que partió de la Catedral, para pedir que lloviese, que se acabase la guerra de Ucrania y que la pandemia de coronavirus, que aún coleaba, se convirtiese en un mal recuerdo.

Ahora, en apenas unos días, el sábado 15, hermandades de once municipios de la Región participarán en el Jubileo de las Cofradías, organizado por la Diócesis de Cartagena, que incluye la Magna Procesión Jubilar, que saldrá del templo de Belluga y espera reunir a miles de murcianos y visitantes en su recorrido.

El recorrido

El cortejo surgirá de Belluga por calle Arenal, Glorieta de España, calle Tomás Maestre, calle Jara Carrillo, San Pedro, calle Cristo de la Esperanza, plaza de las Flores, plaza de Santa Catalina, calle de Santa Catalina, plaza de San Bartolomé, plaza José Esteve Mora, calle Calderón de la Barca, Fernández Ardavín, Plaza Romea, calle Echegaray y calle Santa Clara, para llegar a Santo Domingo.

Desde ahí, girará por Trapería, Hernández Amores, calle Nicolás Salzillo y de nuevo a Belluga.

En el recorrido habrá sillas (ya están a la venta por Internet y en algunas zonas se han agotado, quedan para verla por Las Flores y San Bartolomé) y no se repartirán los tradicionales caramelos (y monas) con los que los nazarenos hacen las delicias de grandes y mayores en la Semana Santa murciana.

Accesible para todos

A fin de que todo el mundo entienda la Magna Procesión, en la página magnamurcia2025.wordpress.com han lanzado una serie de pictogramas en los que se explica cada paso.

Uno de los pictogramas que aparecen en la web. / L. O.

Los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC) son formas de expresión distinta al lenguaje hablado, generalmente símbolos gráficos o gestuales, que tienen como objetivo aumentar o compensar las dificultades de comunicación de personas que tienen, por ejemplo, trastorno del espectro autista.

El delegado episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, Alfonso Alburquerque, fue el encargado de dar a conocer este viernes la Guía de Mano con la información detallada para el Jubileo de las Cofradías. En concreto, la presentación tuvo lugar en la iglesia de San Miguel Arcángel de Murcia.