El PSOE pide que las mujeres puedan ser cronistas oficiales

El PSOE de Murcia ha pedido que se modifique el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento para incluir en él un capítulo específico sobre la figura del cronista oficial de la ciudad y promover que, por primera vez, sea una mujer quien ostente ese título.

El actual Reglamento de Honores y Distinciones data del año 1967, por lo que la concejala socialista Ainhoa Sánchez considera necesario llevar a cabo «la reforma integral y actualización» de esta normativa e incluir también la figura del Cronista Oficial de la Ciudad, iniciando además los trámites para que una mujer sea designada en ese cargo.