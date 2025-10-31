Propuesta
El PSOE pide que las mujeres puedan ser cronistas oficiales
El Grupo Socialista solicita que se modifique el Reglamento de Honores y Distinciones
EFE
El PSOE de Murcia ha pedido que se modifique el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento para incluir en él un capítulo específico sobre la figura del cronista oficial de la ciudad y promover que, por primera vez, sea una mujer quien ostente ese título.
El actual Reglamento de Honores y Distinciones data del año 1967, por lo que la concejala socialista Ainhoa Sánchez considera necesario llevar a cabo «la reforma integral y actualización» de esta normativa e incluir también la figura del Cronista Oficial de la Ciudad, iniciando además los trámites para que una mujer sea designada en ese cargo.
