El Pleno de Murcia da alas a la Torre Falcón tras 6 años de parálisis burocrática

La sesión plenaria dio alas al proyecto de recuperación de la Casa Torre Falcón, en la urbanización de Joven Futura, en Espinardo. Por unanimidad de todos los grupos políticos, se aprobó el gasto plurianual para tramitar el expediente de obras.

Se trata de un inmueble típico de la Huerta murciana que data del primer tercio del siglo XVIII. El proyecto de su rehabilitación fue presentado por varias corporaciones. Ya en 2020 el PP anunció esta iniciativa patrimonial, pero dos años más tarde los socialistas llegaron al poder y presentaron un nuevo proyecto.

Ahora, el equipo de Gobierno de Ballesta 'saca del cajón' el proyecto que, como todos los de cierta complejidad, requerirá de más de un año para su culminación. Por ello, en la sesión plenaria se aprobó el gasto plurianual, una decisión que obliga a que los presupuestos de años venideros contemplen el gasto necesario para culminar las obras.

El proyecto contempla dotar al entorno de huertos-jardín, reforzar la estructura, sustituir las cubiertas y ampliar la red de abastecimiento, electricidad y alumbrado público hasta el inmueble, entre otras actuaciones. Además, el espacio interior se mantendrá sin divisiones interiores para dar cabida a diferentes usos, y el presupuesto asciende a 680.040 euros.

Otros proyectos

Además, en el Pleno se aprobó, también por unanimidad, el ingreso de casi 70 inmuebles de titularidad pública y privada al catálogo municipal de elementos y edificios protegidos.

Por último en materia de patrimonio, cabe también resaltar la aprobación de las bonificaciones al ICIO para la ampliación del centro de día de Astrapace en Zarandona, al 95 por ciento, y la rehabilitación de la fachada de un edificio de estilo ecléctico ubicado en la calle Frenería, al 50 por ciento.