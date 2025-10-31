Las pedanías de Murcia tienen nuevo contrato de mantenimiento por 2,5 millones

El nuevo contrato de mantenimiento para las 59 pedanías de Murcia está al borde la licitación. La Junta de Gobierno ha aprobado el acuerdo, dividido en seis lotes, por 2,5 millones de euros. Hasta ahora, las reparaciones se realizaban mediante contratos menores, por lo que este servicio elimina trámites y agiliza las actuaciones, al tiempo que permite a las Juntas Municipales mantener sus recursos para invertir en otros proyectos.

En cuanto los pliegos se publiquen en la Plataforma de Contratación, quedará abierto el plazo de presentación de ofertas, y la idea es que el servicio comience a prestarse en enero, cuando el contrato se adjudique, explicó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, quien anunció que es "el contrato más importante" que ha realizado.

Entre las novedades, destaca la implantación de un sistema de gestión informatizado, que permitirá conocer en qué estado se encuentra una incidencia, pues recopilará todos los datos desde la primera persona que la notifique hasta que se resuelva. Las incidencias ordinarias se resolverán en un plazo de 7 días, las urgentes, en uno y, las muy urgentes, en 3 horas.

Características

El contrato saldrá a licitación por un importe de 2.520.000 euros anuales por un plazo de dos años, prorrogable por otros tres, y se divide en seis lotes. El primer lote abarca las grandes vías que atraviesan varias pedanías por 420.000 euros; el segundo, los viales sobre cauces de riego, por 300.000; y los otros cuatro se dividen por distritos, por cantidades de entre 392.000 y poco más de 500.000 euros. Cabe resaltar que un mismo licitador puede ser adjudicatario de hasta dos lotes.

Entre las principales actuaciones, se incluyen reparaciones de baches, aceras, bordillos, imbornales, vallados y señales, así como desbroces en cunetas.

Hasta ahora, había contratos menores para incidencias, por lo que este contrato único evita muchos trámites administrativos. Además, se mantiene la capacidad de gestión y autonomía de las juntas municipales, que deberán decidir las actuaciones que quieren acometer.

Cada Junta Municipal tiene asignado un presupuesto, que no tiene por qué gastarse en su totalidad. El contrato, además, se puede aumentar un 20 por ciento adicional, por lo que el gasto podría ascender a los 3 millones al año. "Son más de 200 folios de precios", detalló el edil del ramo, pues cada actuación tiene un gasto definido.

Destacó también el concejal el aumento del gasto para el mantenimiento en pedanías en los últimos años, que en 2022 fue de 325.000 y en 2023 de 155.000. El año pasado y este, la inversión ha sido de unos 800.000 euros y, para 2026, será de 2,5 millones.