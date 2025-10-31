Un nuevo contrato de respiro familiar 'salva' el servicio en Murcia por casi medio millón

El servicio municipal de respiro familiar renueva contrato. El nuevo acuerdo fue aprobado este miércoles por la Mesa de Contratación, anunció la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, durante el Pleno municipal. Este recurso ofrece apoyo temporal a las familias cuidadoras de personas en situación de dependencia o discapacidad.

En este sentido, cabe resaltar que la edil socialista Esther Nevado presentó una moción en la sesión plenaria para garantizar este recurso que, denunció el Grupo Socialista, pasó de ofrecer 4 horas semanales a solo 4 horas al mes, lo que supone una reducción del 75 por ciento del tiempo de asistencia.

Sin embargo, la edil popular defendió que el nuevo contrato mantiene las condiciones de calidad del anterior y que todos los usuarios y sus familias mantendrán el número de horas, con una media mensual de 1.500 horas. A esto, añadió que se da cobertura territorial a todo el municipio.

Ahora, el contrato deberá ratificarse en Junta de Gobierno. Este servicio atiende en la actualidad a 94 personas con un presupuesto anual de más de 286.000 euros. El nuevo contrato se ha adjudicado por 573.960 euros con una vigencia de dos años, prorrogable por dos más, aunque podrá ampliarse el presupuesto en un 10 por ciento.

Formación y actividades

El nuevo contrato contempla la realización anual de acciones formativas dirigidas tanto a los trabajadores adscritos a la prestación del servicio como a las personas cuidadoras, así como acciones de apoyo de carácter grupal y comunitario. Así, incluye una propuesta de formación en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres dirigido a todas las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del servicio, y una formación específica en atención personal, entre otras.

Además, el contrato también incluye acciones formativas concretas dirigidas a las personas cuidadoras, con contenidos teórico-prácticos relacionados con las tareas propias del cuidado.

Asimismo, se llevarán a cabo actividades grupales y comunitarias especialmente diseñadas y dirigidas a las personas cuidadoras de las personas dependientes atendidas desde el servicio. Las horas destinadas a esta actividad se organizarán mediante encuentros grupales de autoayuda, y se incidirá en las situaciones de mayor soledad y aislamiento social, a la vez que se fomenta el uso del ocio y el tiempo libre.

Detalles

En la actualidad, el 93 por ciento de los usuarios del servicio son beneficiarios de servicios esenciales por su condición de dependencia y más del 40 por ciento reciben hasta tres recursos municipales de manera simultánea, como la ayuda a domicilio, comidas a domicilio, centro de estancias diurnas y teleasistencia. Así, estos usuarios, además de recibir los servicios esenciales por su situación de Discapacidad o Dependencia, cuentan con el apoyo del servicio municipal de respiro familiar para aliviar al cuidador principal.

En concreto, este servicio pone a disposición de los beneficiarios un auxiliar con formación en ayuda a domicilio que sustituye, durante unas horas, al cuidador principal. Incluye compañía activa a la persona dependiente (mantener conversación, lectura y apoyo), acompañamiento a paseos y ayuda para desplazamientos, aseo, higiene personal y movilización, administración de alimentos preparados previamente por los familiares, administración de medicación oral según las indicaciones de los familiares y prestar cuidados mínimos a enfermos crónicos, así como acompañamiento a actividades de ocio.

Estas horas pueden distribuirse de lunes a domingo, de 8:00 a 22:00 horas. No podrán superarse las 8 horas consecutivas en un día, con un máximo de 16 horas al mes y un mínimo de 3 horas. El número de horas y los días a prestar el servicio se fija de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada usuario y la disponibilidad del servicio.

"El servicio de respiro familiar es un programa con historia, con alma y con resultados. Nació en 2002 impulsado por un gobierno del Partido Popular, convencido de que apoyar a las familias cuidadoras era invertir en humanidad, con 30 plazas, y, desde entonces se ha mantenido de forma ininterrumpida e incluso se ha ido incrementado, porque entendemos que este servicio alivia la sobrecarga del cuidador familiar, facilita la conciliación y promueve la igualdad de oportunidades, especialmente entre las mujeres que asumen en su mayoría los cuidados", subrayó la edil del ramo.