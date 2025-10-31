El modelo de transporte en Murcia concede un 'periodo de adaptación' de nueve meses

El nuevo modelo de transporte cambiará las frecuencias y números de las líneas de autobús en Murcia, aunque las empresas concesionarias del servicio podrían continuar con la gestión hasta que acabe el tiempo de transición estimado para que la nueva empresa se adapte, unos nueve meses desde que se adjudique el contrato.

Aunque la nueva concesión podría hacerse efectiva antes si la empresa licitadora así lo solicita, detalló el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras la Junta de Gobierno en la que informó de los avances del nuevo modelo.

Los servicios municipales trabajan ya en la incorporación de las recomendaciones de la Junta Consultiva para licitar el servicio de transporte urbano, un contrato valorado en 736 millones de euros. Se prevé realizar 1540 expediciones al día, con una flota de 160 vehículos articuladas en 70 líneas, que darán cobertura al 99 por ciento del territorio.

A esto, se une un nuevo servicio nocturno, la ampliación de horarios en pedanías y la posibilidad de incorporar un servicio a demanda en zonas rurales, entre otras novedades.

Campaña informativa

En paralelo a la licitación y al periodo de adaptación, el Ayuntamiento desarrollará una campaña informativa mediante reuniones, primero con las juntas vecinales y seguidamente con los centros atractores como son hospitales y campus universitarios, entre otros, para conocer de primera mano las mejoras que les afectan.

Por ejemplo, el campus de los Jerónimos de la UCAM contará con un autobús cada 20 minutos, anunció el edil del ramo. Por su parte, el campus de Espinardo estará conectado con Murcia con un autobús cada 10 minutos, y dispondrá de lanzaderas que lo unirán con la Plaza Circular o El Palmar en 20 minutos. Además, ambas universidades estarán conectadas con todas las pedanías de Murcia con un máximo de 1 trasbordo.

A lo largo del mes de noviembre podría estar listo el 'calendario' de citas con los diversos centros, que pueden alargarse hasta la implantación del nuevo modelo, algo que podría hacerse efectivo a principios de 2027.

Relevo

Las actuales empresas que gestionan los autobuses públicos en el municipio son Transportes de Murcia, en el caso de los llamados 'coloraos' que circulan por el entorno urbano, y Monbus, que se encarga de las líneas que dan servicio a pedanías con un contrato que, a punto de expirar, apunta a una segunda prórroga.

Estas mismas empresas serán las que presten el servicio hasta que la nueva licitación se haga efectiva. Aunque en este periodo de adaptación ya se podrán ver algunos cambios en el transporte público murciano, como la renovación progresiva de la flota de vehículos.

En este sentido, resaltó Muñoz la llegada del primer tranvibús, a los que se unirán otros seis que se encuentran en Barcelona a la espera de concluir los trámites de aduanas, y la incorporación de 12 autobuses eléctricos de la Comunidad a modo de 'compensación' por la cesión de las líneas del área metropolitana al Consistorio.