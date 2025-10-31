Inyección de casi un millón para dos campos de fútbol de Murcia

Dos campos de fútbol de Murcia renuevan césped por un importe de casi un millón de euros. La Junta de Gobierno ha aprobado la sustitución del césped artificial en los campos de fútbol municipales de Alquerías y Sangonera la Verde.

Con estas actuaciones ya son diez las reposiciones de césped en campos de fútbol municipales en los dos años que de legislatura, especificó el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, durante el anuncio y destacó que "se trata de inversiones necesarias que responden a una demanda de los clubes y usuarios de ambas instalaciones, ya que el césped había alcanzado el final de su vida útil. Nuestro compromiso es que los deportistas de Murcia cuenten con equipamientos seguros, modernos y sostenibles".

Actuaciones

El proyecto del campo de fútbol de Alquerías, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 421.770,86 euros, contempla la retirada del actual tapiz de césped artificial, la limpieza de la base y reparaciones puntuales de nivelación, así como la instalación de una base técnica drenante, con un plazo de ejecución de tres meses.

Se colocará un nuevo césped y se marcarán las líneas correspondientes a un campo de fútbol 11 y dos campos de fútbol 7 transversales. Además, se instalarán protectores homologados en barandillas y banquillos. También se suministrarán porterías abatibles de fútbol 7 y se repararán las de fútbol 11, así como la barandilla perimetral.

Igualmente, se procederá a la renovación completa del terreno de juego en el campo de fútbol de Sangonera la Verde, con las mismas mejoras relativas a la base drenante y al césped artificial, además del marcaje de líneas y la instalación de protectores homologados. Asimismo, se suministrarán dos porterías de fútbol 7 abatibles y se repararán dos de fútbol 11 y dos de fútbol 7, además de la barandilla perimetral.

Esta actuación incluye también la instalación de un nuevo sistema de riego, con tuberías de polietileno de alta densidad, arquetas, depósitos de 3.000 litros, grupo de presión, seis cañones de riego, programador electrónico y electroválvulas. El presupuesto base de licitación asciende a 470.029,06 euros y el plazo de ejecución también será de tres meses.