La Airef prevé que el Ayuntamiento de Murcia incumpla la regla de gasto del 3,2 por ciento

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que el Ayuntamiento de Murcia incumpla la regla de gasto del 3,2 por ciento, al situarse en un 6 por ciento. Así consta en el informe de evaluación individual de las líneas fundamentales de los presupuestos para 2026 de las corporaciones locales, publicado este mismo viernes.

Si no se cumplen las medidas previstas, se pueden aplicar medidas coercitivas, como la suspensión del acceso a financiación externa y el acuerdo de no disponibilidad de crédito, entre otras.

La autoridad prevé que el crecimiento del gasto computable en 2025 supere el límite marcado del 3,2 por ciento en Murcia, con un 6 por ciento, y también en Palma y Córdoba, ambas corporaciones con un 10 por ciento.

La Airef notificó a los tres ayuntamientos, tanto en abril como en julio, de que se detectaron crecimientos del gasto computable muy superiores a la tasa permitida, por lo que se les recomendó aplicar mecanismos de corrección.

Sin embargo, la respuesta de los tres ayuntamientos fue solo un compromiso a cumplir y la Airef aún estima el crecimiento del gasto computable muy por encima de la tasa permitida, por lo que advierte que serán objeto de seguimiento para verificar el cumplimiento de la recomendación.