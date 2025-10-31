Economía
La Airef prevé que el Ayuntamiento de Murcia incumpla la regla de gasto del 3,2 por ciento
La autoridad realizará un seguimiento a las corporaciones locales con un crecimiento de gasto superior a la tasa permitida, para comprobar que se aplican medidas correctivas
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que el Ayuntamiento de Murcia incumpla la regla de gasto del 3,2 por ciento, al situarse en un 6 por ciento. Así consta en el informe de evaluación individual de las líneas fundamentales de los presupuestos para 2026 de las corporaciones locales, publicado este mismo viernes.
Si no se cumplen las medidas previstas, se pueden aplicar medidas coercitivas, como la suspensión del acceso a financiación externa y el acuerdo de no disponibilidad de crédito, entre otras.
La autoridad prevé que el crecimiento del gasto computable en 2025 supere el límite marcado del 3,2 por ciento en Murcia, con un 6 por ciento, y también en Palma y Córdoba, ambas corporaciones con un 10 por ciento.
La Airef notificó a los tres ayuntamientos, tanto en abril como en julio, de que se detectaron crecimientos del gasto computable muy superiores a la tasa permitida, por lo que se les recomendó aplicar mecanismos de corrección.
Sin embargo, la respuesta de los tres ayuntamientos fue solo un compromiso a cumplir y la Airef aún estima el crecimiento del gasto computable muy por encima de la tasa permitida, por lo que advierte que serán objeto de seguimiento para verificar el cumplimiento de la recomendación.
- En directo: Real Murcia-Antequera, en la Copa del Rey
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
- El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: 'Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba