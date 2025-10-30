Medio ambiente
Los vecinos Los Ramos se plantan tras 16 años de vertidos ilegales
Un centenar de residentes de la pedanía se concentraron ayer en el camino del Polvorín
Los vertidos ilegales persisten en la pedanía murciana de Los Ramos y un centenar de vecinos han salido a la calle para denunciar la situación y exigir responsabilidades. Ha pasado ya un año desde que los residentes de la localidad denunciaron ante esta Redacción los vertidos y malos olores que soportan desde hace más de una década, pero lamentan que todo sigue igual.
Los manifestantes solicitan a la Fiscalía que actúe de oficio y que se investigue el origen del vertido para "depurar cuál es la administración competente y el responsable". Además, aseguran que el año pasado informaron al Seprona y agentes medioambientales sobre los vertidos y ya entonces se abrió una investigación y "nos consta que se han realizado gestiones", pero la situación no ha cambiado. "Nosotros, como colectivo, no podemos hacer mucho más", sentenciaban.
Lo más probable es que el vertido, que se produce en terrenos urbanos cercanos a la calle Carretera del Polvorín, vaya a parar al dominio público hidráulico, en cuyo caso sería competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Los olores del vertido se intensifican tras los episodios de lluvia y puede llegar a la zona de las viviendas, afectando a unos 3.500 vecinos. El alcalde pedáneo del PP ya detalló el año pasado que se presentaron "peticiones al Ayuntamiento y a Aguas de Murcia" para solucionar el problema. Pero, de momento, ni las vías administrativas ni las concentraciones ciudadanas han dado sus frutos.
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Detenido por matar a su novia asfixiándola en su casa de Librilla
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: 'Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba
- Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno