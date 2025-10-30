Los vecinos Los Ramos se plantan tras 16 años de vertidos ilegales

Los vertidos ilegales persisten en la pedanía murciana de Los Ramos y un centenar de vecinos han salido a la calle para denunciar la situación y exigir responsabilidades. Ha pasado ya un año desde que los residentes de la localidad denunciaron ante esta Redacción los vertidos y malos olores que soportan desde hace más de una década, pero lamentan que todo sigue igual.

Los manifestantes solicitan a la Fiscalía que actúe de oficio y que se investigue el origen del vertido para "depurar cuál es la administración competente y el responsable". Además, aseguran que el año pasado informaron al Seprona y agentes medioambientales sobre los vertidos y ya entonces se abrió una investigación y "nos consta que se han realizado gestiones", pero la situación no ha cambiado. "Nosotros, como colectivo, no podemos hacer mucho más", sentenciaban.

Lo más probable es que el vertido, que se produce en terrenos urbanos cercanos a la calle Carretera del Polvorín, vaya a parar al dominio público hidráulico, en cuyo caso sería competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Los olores del vertido se intensifican tras los episodios de lluvia y puede llegar a la zona de las viviendas, afectando a unos 3.500 vecinos. El alcalde pedáneo del PP ya detalló el año pasado que se presentaron "peticiones al Ayuntamiento y a Aguas de Murcia" para solucionar el problema. Pero, de momento, ni las vías administrativas ni las concentraciones ciudadanas han dado sus frutos.