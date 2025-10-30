El PP aprueba en solitario el Presupuesto para 2026 de Murcia

El Presupuesto municipal para 2026 acapara el debate en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia y sale adelante solo con los votos a favor del Partido Popular y la negativa del PSOE y Vox.

El PSOE cuestiona que el 75 por ciento del gasto se concentra en el capítulo de personal y contratas y señala también los 50 millones de euros que asume el Consistorio en competencias de la Comunidad.

Por su parte, Vox critica que sube 17 millones en gasto corriente y que contempla 15,7 millones de euros más en impuestos a los murcianos.

"Al Ayuntamiento le cuesta cada día subir la persiana unos 1,4 millones al día y los murcianos tienen asignados por día 1.174 euros", respondió, por su parte, José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación.

El edil popular resaltó que "Murcia ha recuperado la estabilidad, la solvencia y la capacidad de inversión" y que, en materia de ingresos, congelan todos los impuestos y tasas, lo que supondrá un ahorro para los ciudadanos de 25 millones de euros.

Críticas

"El 75 por ciento del gasto del Presupuesto ya está comprometido antes de sentarse a debatir el borrador, solo con el gasto que contempla el capítulo de personal y contratas", declaró el portavoz del Grupo Socislista, Ginés Ruiz Maciá. A esto, el portavoz añadió que "solo el 4,5 por ciento se dedica a inversiones", para explicar el voto negativo de su partido en el Pleno municipal.

Del Presupuesto, "9 millones dependen de un préstamo bancario, si nos lo dan, y otros 14 millones vendrán de la venta de parcelas", desgranó Maciá, y cuestionó también que, en los últimos años, solo se han vendido 3 parcelas. A esto, el portavoz socialista añadió que no se ha destinado nada a la construcción de vivienda pública, para retractarse de inmediato: "han gastado -23 millones, porque han dejado perder una ayuda europea que solicitó el anterior equipo de Gobierno", en relación al proyecto para construir 458 viviendas destinadas a alquiler social en Murcia y varias pedanías.

Las cuentas que se contemplan para el año que viene suponen "15,7 millones de euros más en impuestos a los murcianos", criticó el portavoz de Vox, José Mariano Orenes, y añadió que suben 17 millones en gasto corriente. Desde Vox también cuestionaron que las pedanías no están recibiendo sus inversiones y pasaron a detallar proyectos que se anunciaron, pero no se han ejecutado. En este sentido, señalaron que el Presupuesto para 2026 incluye "2,2 millones menos en las pedanías" y que este año solo se ha ejecutado un 5 por ciento de las inversiones previstas en pedanías, una cifra "ridícula" para Orenes.

Sobre las propuestas de la oposición, el edil del PP relató que "Vox dijo que había que reducir el tipo impositivo del IBI para que el Ayuntamiento dejase de ingresar 60 millones de euros", y se cuestionó qué servicios básicos habría que dejar de prestar para compensar esta pérdida. Por parte del PSOE, "la única propuesta es seguir incrementando el gasto sin reposición de crédito". En defensa del Presupuesto, Muñoz aseguró que el 48 por ciento de las inversiones previstas ya están contempladas.

Aunque, finalmente, el PP aprobó en solitario el Presupuesto para 2026, frente a los votos en contra de Vox y PSOE.

Competencias impropias

Durante el debate, el portavoz socialista señaló también los 50 millones de euros que asume el Ayuntamiento en competencias que debería asumir la Comunidad, "el doble de lo que en el mejor de los casos habrá para inversiones".

A este respecto, Muñoz se cuestionó si se debe "dejar de prestar los servicios públicos" y cuestionó que se debe exigir al Estado financiación suficiente para Comunidades y municipios.

A esto, el portavoz socialista añadió que el plan de saneamiento aprobado en 2024 reconocía esta situación, y contabilizaba como un ingreso unos 5,5 millones al año que la Comunidad ingresaría al Consistorio para compensar este gasto extraordinario. Sin embargo, el portavoz socialista cuestiona que no hay un acuerdo sólido y que el Gobierno regional, de momento, no ha aportado nada al Consistorio por este concepto.