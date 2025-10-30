Cuánto le cuesta a un murciano aparcar el coche en este parking del aeropuerto de Alicante

Muchos murcianos salen desde el Aeropuerto de Alicante cada vez que viajan. Tanto si es por placer como por trabajo. Hay quienes optan por pedir a algún conocido que les acerque, quienes van en transporte público y otros que suben con el coche. Para todos ellos hay una nueva opción muy asequible: ir con tu propio vehículo, aparcarlo y que esté allí cuando vuelvas. Algo que se ha podido hacer siempre, pero ahora pagando muchísimo menos.

Porque la comodidad de viajar sin depender de horarios ni terceros hace que el vehículo particular sea la alternativa más práctica para quienes vuelan desde esta terminal. Pero, teniendo en cuenta la experiencia con los precios que siempre ha tenido poder hacerlo, es normal que surja la duda: ¿cuánto cuesta dejar el coche varios días aparcado en el aeropuerto?

Aparcar una semana por menos de lo que cuesta un taxi

En el parking Apárkate Alicante, uno de los mejor valorados por los usuarios, con una puntuación de 4,8 sobre 5 en Google, los precios son incluso inferiores al del coste de un taxi desde la ciudad de Alicante a la terminal. Y muy similares al coste de ir en autobús. Aparcar un fin de semana completo (tres días) cuesta desde 20 euros, y una estancia de una semana se sitúa en torno a 38 euros.

El parking Apárkate Alicante es uno de los mejor valorados por los usuarios / LOM

Para un murciano que viaje desde el centro de Murcia , el coste de un taxi de ida y vuelta al aeropuerto es, por supuesto, muchísimo más alto que el coste del aparcamiento, incluso sumándole el consumo de combustible.

Los precios son muy bajos, por lo que lo mejor, para que lo compruebes tú mismo, es que entres a la web y hagas el cálculo exacto de los días que necesitas el servicio. En un par de clicks sabrás el precio final, sin ningún tipo de coste adicional oculto.

Cómo funciona el parking de Apárkate

El aparcamiento está a tres minutos de la terminal y el funcionamiento es muy sencillo. Los clientes de Apárkate pueden elegir entre dos modalidades: aparcamiento con traslado gratuito o el servicio VALET.

Con la opción de traslado gratuito, se deja el coche en las instalaciones. Después, en un minibús que está yendo y viniendo continuamente, te llevan a la terminal. Son solo tres minutos de trayecto.

El parking cuenta con traslado gratuito al aeropuerto. / LOM

En el caso del servicio VALET, es un conductor de la empresa quien recoge el vehículo del cliente directamente en la puerta de salidas de la terminal y lo entrega a la vuelta en el mismo punto.

Ambas opciones incluyen vigilancia las 24 horas, seguro y atención personalizada. Para los viajeros frecuentes, la empresa ofrece además abonos mensuales desde 23 euros, que permiten ahorrar mucho dinero por desplazamiento.

De una idea joven a una red consolidada

Apárkate nació en 2022 de la mano de cuatro jóvenes emprendedores que apostaron por un modelo de aparcamiento profesional y asequible junto al aeropuerto alicantino. En poco más de tres años, la compañía ha atendido a más de 100.000 clientes y cuenta hoy con 20.000 metros cuadrados y 800 plazas.

Apárkate Alicante es una opción muy económica para los murcianos que se desplazan al aeropuerto. / LOM

Su crecimiento ha sido constante. En los últimos meses ha integrado marcas como Monster Parking, Parcar y Aparking, dentro de una estrategia que busca consolidarse en el mercado y ofrecer una experiencia más profesional y cercana. Estas operaciones les permiten gestionar cerca de 3.000 reservas mensuales y reforzar su posición en el entorno del aeropuerto.