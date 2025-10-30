Las líneas de autobús de Beniel, Santomera y Alcantarilla 'se cuelan' en el Pleno de Murcia

El Consejo de Gobierno aborda hoy la cesión de las líneas de autobús de Beniel, Alcantarilla y Santomera de la Comunidad al Ayuntamiento de Murcia, para que pasen a ser de gestión municipal y, si el expediente se envía a tiempo, se someterá a votación en el Pleno local que se celebra esta misma mañana.

Aunque la oposición política cuestiona esta delegación de competencias. "Una vez más la Comunidad le echa el muerto al Ayuntamiento", declaró el portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, y añadió que el Consistorio acepta para "no molestar a sus compañeros de partido".

Por su parte, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, anunció que, si el expediente llega a tiempo, se abordará en esta misma sesión plenaria, fuera del orden del día.

El edil también resaltó que esta cesión conlleva también una compensación por parte de la Comunidad, como la incorporación de 12 autobuses eléctricos a la flota municipal, que se pondrán en circulación antes de que se apruebe el nuevo modelo de transporte, del que también comentó los avances.

"Tenemos vía libre para la licitación del modelo de transporte", explicó Muñoz, y añadió que "ya tenemos establecido el grupo de trabajo para publicar la licitación, que está absolutamente preparada, y es cuestión de elaborar los informes técnicos para su publicación, en unos días o semanas". Sin embargo, el tiempo necesario para que se tramiten los informes necesarios para el nuevo modelo de transporte es difícil de calcular, pues depende de varias administraciones, pero el edil aseguró que "es inminente".