Los conductores de autobuses urbanos de Murcia no descartan que la 'próxima parada' de sus reclamos sea la huelga

Medio centenar de conductores de autobús del servicio urbano se manifestaban a las puertas del Ayuntamiento de Murcia mientras dentro del edificio se celebraba el Pleno ordinario del mes. Los trabajadores del servicio retoman las concentraciones mensuales en la Glorieta porque "la licitación que llevan prometiendo desde 2019 no sale", explicó Francisco Tomás Muñoz, presidente del Comité de Empresa de Monbus, la empresa concesionaria del contrato.

No es novedad que los trabajadores de este servicio se reivindiquen ante la Casa Consistorial en paralelo a las sesiones plenarias, pero estas citas mensuales cesaron durante unos meses, a raíz de una reunión mantenida con el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, y los conductores de las concesionarias de autobús, en la que el edil habría asegurado que las reivindicaciones se incluirán en el nuevo modelo de transporte, dijeron los propios trabajadores. Sin embargo, se retoman ahora estos actos de protesta porque la situación sigue siendo la misma dos meses después del encuentro con el concejal.

"No descartamos nada"

"Hemos valorado la convocatoria de huelga", especificó el presidente del Comité de Empresa, pero todo depende de la respuesta de la Concejalía competente ante la acción de protesta de este jueves. "No descartamos nada", concluyó. La concesión afecta a unas 400 personas, entre los trabajadores del casco urbano y los de las líneas que dan conexión a las pedanías. "Lo retrasan todo hasta la licitación, pero mientras se tiene que seguir prestando el servicio", declaró Muñoz.

Tanto los conductores del servicio urbano como los del interurbano lamentan que el transporte público funciona de prórroga en prórrogas. En el caso de los autobuses urbanos, "se han hecho dos prórrogas y en septiembre se aprobó otro contrato de prórroga que aún no ha salido", detalló Muñoz.

Renovación de la flota

Además, señaló Muñoz que la edad media de los autobuses es de 16 años, y el máximo que permite el contrato es una antigüedad de 20 años. A esto, añadió que "solo han traído 15 vehículos para renovar la flota", pero "hay 28 autobuses que tienen que darse de baja este año, porque cumplen ya dos décadas", como ya concretó a La Opinión Francisco Ruipérez, portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte Público de Murcia.

Los conductores del servicio piden "que no esperen a que salga la licitación y vayan renovando la flota", pasó a enumerar el presidente del Comité de Empresa. Entre otros reclamos, resaltó que "hay líneas que no tienen tiempo suficiente para hacer los recorridos previstos" y que "el convenio se cumple, pero hay una diferencia laboral y retributiva según en qué empresa estás. Hay que exigir a las empresas cumplir la ley".