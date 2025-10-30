Bonifican el ICIO a dos edificios privados de Murcia para su rehabilitación

El legado histórico de Murcia cuenta con un aliado 'inesperado': la política fiscal, que "es clave para la protección del patrimonio de titularidad privada", explció el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, quien anunció las bonificaciones a dos inmuebles en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

La propuesta se elevará al Pleno que se celebra hoy mismo para su aprobación, tras el visto bueno de la Comisión de Urbanismo, en la que también se dio el luz verde al ingreso de casi 70 inmuebles al catálogo municipal de edificios protegidos, entre los que encuentran, entre otros, los edificios de La Unión y el Fénix, Café de Alba, Delegación del Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.

Estos proyectos se suman ahora a otras seis bonificaciones aprobadas en Pleno municipal para entidades sociales y sobre patrimonio, entre las que destaca la rehabilitación del claustro del Monasterio de los Jerónimos.

Inmuebles

Uno de los inmuebles se ubica en pleno centro histórico y está catalogado en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (PECHM), con un grado de protección 2, lo que obliga a mantener la estructura de la fachada y los elementos y materiales originales.

Este inmueble, de carácter ecléctico y datado del primer tercio del siglo XX, se ubica en la calle Frenería, junto a la plaza del Cardenal Belluga, y acoge en su planta baja al restaurante 'Pecado'.

En este caso, "bonificamos el ICIO al 50 por ciento para las obras de rehabilitación de la fachada, que permitirá una mejora de la eficiencia energética y corregir también las patologías estructurales de la misma", explicó el edil de Urbanismo.

La otra actuación que recibe una bonificación, en este caso del 95 por ciento al considerarse "de especial interés o utilidad municipal", es la ampliación del centro de día que la asociación Astrapace ostenta en la pedanía de Zarandona, en el que se proporciona atención a personas con discapacidad intelectual.