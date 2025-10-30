De la acuarela al neón: estos son algunos de los mejores talleres de pintura en Murcia para adultos y niños

Pintar no es solo cosa de niños ni una actividad para pasar la tarde sin más. Según profesionales de la salud de centros como Mayo Clinic el hecho de dedicar tiempo a colorear o trabajar con pinceles ayuda a calmar la mente, reducir el estrés y favorecer la concentración tanto en peques como en adultos. Por eso, no es casualidad que cada vez veamos más oferta de talleres y cursos para aprender a pintar con neón o acuarela donde se mezclan pinceles, ceras y hasta rotuladores fluorescentes.

En Murcia esta tendencia ha explotado y cada vez hay más artistas, academias y espacios creativos que abren sus puertas para enseñar desde técnicas básicas hasta propuestas más modernas. La ciudad se está llenando de planes para desconectar, aprender algo nuevo y, de paso, descubrir que a lo mejor llevabas un pequeño Monet dentro y no lo sabías.

Academia de las Artes (Murcia)

Ubicada en la zona de Juan Carlos I, la Academia de las Artes se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para quienes quieren aprender y practicar pintura en Murcia. Se trata de un centro especializado, con profesorado titulado en Bellas Artes y clases adaptadas tanto a adultos como a niños. La filosofía es sencilla: grupos reducidos, aprendizaje cercano y un ambiente donde la creatividad y la paciencia con los pinceles es casi tan importante como la técnica.

Entre su programación habitual destacan propuestas como talleres de cianotipia: una técnica fotográfica histórica que trabaja con luz solar para generar imágenes en tonos azules muy característicos. También organizan cursos de acuarela orientados a la iniciación, donde se exploran desde la transparencia del agua hasta la mezcla de tonos y la composición. Estos talleres suelen desarrollarse en sesiones de mañana y no requieren experiencia previa, solo ganas de probar y experimentar (que ya es bastante).

La academia cuenta con dos teléfonos de contacto principales (968 385 802 para el centro de Juan Carlos I y 868 124 101 en Ronda Norte) además de correo electrónico para consultas e inscripciones: contacto@academiadelasartes.es

Vera Art Studio

Vera Art Studio se ha convertido en un proyecto creativo con mucha presencia en Murcia, combinando talleres de pintura con experiencias pensadas para desconectar del ritmo diario. Su enfoque no se limita a la técnica: aquí pintar se entiende también como un momento para respirar, socializar y disfrutar, algo que su comunidad destaca con frecuencia.

Los cursos que organiza incluyen sesiones temáticas como “Vino y acuarela” o “Pintura y merienda”, donde se mezcla práctica artística con un ambiente relajado, casi de plan social. También ofrece talleres anuales, concebidos como un espacio estable para desarrollar proceso personal y mantener la creatividad de forma constante. Además la artista colabora con otros proyectos y espacios, como encuentros que integran pintura consciente, mindfulness y desayuno saludable, logrando así actividades que conectan arte y bienestar (no hace falta experiencia previa, por cierto).

Una de sus propuestas más recientes es un taller en San Javier (realizado en la cafetería Gloria Bendita) donde los asistentes decorarán macetas de barro mientras disfrutan de un desayuno. La sesión dura alrededor de dos horas y media, incluye todos los materiales, la maceta, una plantita y el desayuno, con un precio de 30 € por persona.

Los talleres no tienen sede fija y se desarrollan distintos espacios culturales, centros cívicos y locales colaboradores a lo largo del año. Las reservas se gestionan directamente a través de mensaje privado en su perfil de Instagram (@vera_artstudio), donde se anuncian las fechas y plazas disponibles.

La Fábrica de Arte

La Fábrica de Arte propone una experiencia distinta dentro de la oferta creativa en Murcia. Se trata de un espacio donde la pintura se combina con luces neón, música y un ambiente más cercano a un plan de ocio que a una clase tradicional. La actividad dura aproximadamente dos horas y cada participante crea una obra (ya sea un cuadro o una tote bag) con pintura fluorescente que después puede llevarse a casa como recuerdo.

El formato está pensado para todo tipo de público: adultos, grupos de amigos, parejas, familias con niños e incluso celebraciones como cumpleaños. No se requiere saber dibujar ni contar con experiencia previa; el equipo del espacio va guiando paso a paso durante el proceso para que cualquiera pueda disfrutar del color, relajarse un rato y probar algo diferente. El planteamiento es sencillo: arte accesible, cero presión y un ambiente distendido donde se puede pintar mientras se toma una bebida.

Las sesiones se reservan online y el calendario se actualiza con frecuencia con temáticas variadas (incluyendo ediciones infantiles y propuestas especiales según temporada). Cada fecha ofrece un número limitado de plazas, así que conviene echar un vistazo a su web para elegir horario y temática con algo de antelación.

Más que arte

Más que Arte es otro de los espacios que se han hecho un hueco en la escena creativa murciana con una propuesta muy visual y, sobre todo, muy social. Su especialidad son los talleres guiados de pintura con colores intensos y efectos neón, en los que cada participante trabaja sobre lienzo mientras disfruta de una bebida y de un ambiente pensado para pasarlo bien. El enfoque recuerda más a un plan de fin de semana que a una academia al uso, pero con un componente formativo claro: una artista acompaña paso a paso durante las dos horas que dura la actividad.

Las sesiones incluyen todo el material necesario (pinceles, lienzos, pinturas y demás), además de un detalle curioso que les da su toque: maquillaje de fantasía y photocall, lo que convierte la experiencia en algo más festivo, casi cercano a un pequeño evento personal. La programación varía según fechas y temáticas, con opciones inspiradas en paisajes, retratos coloristas o ilustraciones llamativas, y suelen anunciarse con antelación en su web. También organizan actividades para niños y celebraciones privadas como cumpleaños.

El espacio se encuentra en la calle Princesa y las reservas se gestionan online. Las plazas son limitadas en cada franja horaria, por lo que conviene revisar disponibilidad antes de planificar la visita.

El baul del arte

El Baúl de Arte es una escuela ubicada en la calle San Martín de Porres (junto a Centrofama). Su propuesta formativa está orientada tanto a público infantil como adulto, con un calendario estable de clases durante la semana y opciones específicas según nivel y horario. En su programación aparecen disciplinas como dibujo, pintura, restauración, técnicas de estampación y encuadernación, lo que permite elegir entre sesiones más técnicas o actividades creativas más abiertas, según lo que busque cada alumno.

La escuela mantiene grupos reducidos y horarios diferenciados (por ejemplo, franjas de tarde para niños y para adultos, así como sesiones matinales en determinados días). Además de las clases regulares, organizan talleres temáticos a lo largo del curso, incluyendo actividades creativas para fechas señaladas como Halloween, donde se trabaja con los más pequeños en manualidades y decoración. También ofrecen bonos regalo para quienes prefieran regalar (o regalarse) una sesión artística; existe la opción de probar una clase de dos horas o asistir a un taller monográfico de fin de semana.

La reserva de plaza y la consulta de disponibilidad se gestionan directamente a través de WhatsApp en el número 637 461 094 o por correo electrónico en infoelbauldearte@gmail.com