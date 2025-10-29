Economía
¿Cómo reclamar los daños por la dana en Murcia?: El Ayuntamiento habilita 63 puntos de atención
El Consistorio también pedirá 325.000 euros a la Mancomunidad de Canales del Taibilla
El Ayuntamiento de Murcia habilita 63 puntos de atención al ciudadano y facilita así que los afectados por los cortes de agua tras la dana interpongan reclamaciones a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT).
El Consistorio también reclamará 325.000 euros a la Mancomunidad, como ya anunció el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro. Y, para facilitar que familias y empresas hagan lo propio, la concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, que lidera Belén López, ha activado un dispositivo especial para facilitar la tramitación de las reclamaciones, a través de las oficinas de atención al ciudadano de la zona, y que serán remitidas a la MCT, entidad responsable del abastecimiento de agua en la zona.
En estos puntos informativos, los vecinos que se vieran afectados por la falta de agua potable y los cortes de agua de las últimas semanas podrán obtener información sobre el procedimiento de reclamación, presentar reclamaciones por los daños sufridos y declarar los gastos extraordinarios que hayan tenido que asumir como consecuencia de la falta de suministro de agua potable.
Los funcionarios de información y registro asistirán a los afectados en los 63 puntos de atención al ciudadano, distribuidos en pedanías y tres registros principales.
Horarios de atención
Oficina de Gea y Truyols:
- Miércoles de 12:00 a 14:00 h
- Jueves de 09:00 a 11:00 h
Oficina de Sucina
- Miércoles de 09:00 a 11:00 h
- Viernes de 09:00 a 14:00 h
Jerónimo y Avileses
Miércoles de 9 a 11h y jueves de 12 a 14h.
Baños y Mendigo
Lunes de 9 a 11h y miércoles de 12 a 14h.
Lobosillo
Lunes de 9 a 11h, martes de 12 a 14h y miércoles de 12 a 14h
