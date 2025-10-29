El PSOE pide una actuación urgente en el Polígono Industrial Oeste de Murcia

El Polígono Industrial Oeste de Murcia es el mayor parque empresarial del país y acoge a cerca de 1.400 empresas y más de 14.000 trabajadores. Pero empresarios y trabajadores "señalan las deficiencias en asfaltado, seguridad, iluminación y mantenimiento de zonas verdes, mobiliario y limpieza", asegura el Grupo Socialista en un comunicado.

Al tratarse de un espacio compartido con el municipio de Alcantarilla, y con responsabilidades conjuntas entre ambos consistorios, tanto el PSOE de Murcia como el de Alcantarilla presentarán sendas mociones en los plenos de cada Ayuntamiento para pedir actuaciones urgentes en el complejo.

La iniciativa socialista pide una revisión técnica urgente del asfaltado, la mejora del mantenimiento general del polígono y un refuerzo en materia de seguridad e iluminación, así como una ampliación del sistema de videovigilancia.

En respuesta, fuentes del Ayuntamiento resaltaron la reciente adjudicación de las obras para construir una nueva rotonda en el complejo, una actuación que cuenta con un presupuesto de unos 207.000 euros, financiados al 50 por ciento por los consistorios de Murcia y Alcantarilla. Además, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) aportará hasta 99.962 euros para la actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses.

Otras medidas

Además, la moción socialista propone evaluar si la subvención municipal concedida a la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Oeste (Asepio), actualmente de 60.000 euros anuales, "se ajusta a las necesidades reales del entorno empresarial", señala el PSOE, pues "los empresarios realizan inversiones valoradas en más de 600.000 euros".

Asimismo, la propuesta solicita la creación de una mesa de trabajo entre el Ayuntamiento de Murcia, el de Alcantarilla, asociaciones empresariales y representantes del tejido empresarial, con el fin de diseñar un plan integral de actuación y mejora coordinada.

El encargado de defender la moción en el Pleno de este jueves será el portavoz socialista, Ginés Ruiz, quien destacó que el Polígono Oeste es un referente empresarial, por lo que “ambos consistorios tienen la responsabilidad de garantizar que esta zona industrial cuente con las infraestructuras y servicios adecuados para mantener su competitividad y seguir generando empleo y riqueza en toda la Región”, concluyó.