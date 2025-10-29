La política fiscal, un aliado clave del patrimonio en Murcia

"La política fiscal es clave para la protección del patrimonio de titularidad privada", destacó el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, tras anunciar la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la rehabilitación de dos inmuebles: un centro de día de la asociación Astrapace y un edificio protegido en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (PECHM).

El inmueble catalogado con un grado de protección 2 en el PECHM se ubica en la calle Frenería y "bonificamos el ICIO al 50 por ciento para las obras de rehabilitación de la fachada, que permitirá una mejora de la eficiencia energética y corregir también las patologías estructurales de fachada", explicó el edil de Urbanismo. La actuación debe respetar la composición de la fachada y los materiales originales, al tratarse de un edificio protegido. Se trata de un inmueble de carácter ecléctico datado del primer tercio del siglo XX.

La otra actuación que recibe una bonificación es la ampliación del centro de día de Zarandona de Astrapace, asociación que se dedica a la atención de personas con discapacidad intelectual. En este caso, el ICIO se bonifica al 95 por ciento al considerarse "de especial interés o utilidad municipal".

Ambas bonificaciones se aprobaron en la última Comisión de Urbanismo -en la que también se aprobó el ingreso de casi 70 inmuebles al catálogo municipal de inmuebles protegidos-. Ahora, la propuesta se elevará al Pleno de este jueves para su aprobación.

Otras actuaciones

Navarro también recordó que en este último año se han aprobado en Pleno un total de seis bonificaciones para entidades sociales y sobre patrimonio, como la rehabilitación del claustro del Monasterio de los Jerónimos, sí como otras bonificaciones a proyectos de carácter social como ocurrió con la Fundación Proyecto Hombre.

Por su parte, el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, añadió que "el Ayuntamiento bonifica y exenciona muchos impuestos en aquellas cuestiones que son de especial interés. A lo largo de este año, las ordenanzas fiscales van a suponer un ahorro de 25 millones de euros a los ciudadanos en distintos conceptos, pero principalmente por la no aplicación del IPC a los tipos impositivos, además de la congelación de todas las tasas y precios públicos".

Respecto a la bonificación del ICIO, Muñoz matizó que "dentro de la política de bonificaciones, que alcanza prácticamente los 18 millones de euros dentro de las cuentas municipales, están elementos clave como bonificar el ICIO, que favorece y dinamiza la actividad de construcción y de recuperación de nuestro patrimonio"